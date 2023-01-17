UE respalda incluir a la guardia de Irán como grupo terrorista

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que la Unión Europea (UE) respalda que la Guardia Revolucionaria de Irán sea considerada un grupo terrorista por pisotear los derechos humanos fundamentales en el país.

La relación entre la UE y Teherán, capital de Irán, se deterioró en los últimos meses debido al estancamiento de los esfuerzos para reactivar las conversaciones nucleares; además, en Irán han sido detenidos varios ciudadanos europeos durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini.

Von der Leyen indicó durante el Foro Económico Mundial que el régimen de Irán comete actos “atroces y horribles que pisotean los derechos humanos fundamentales”.

Por lo que, dijo, la UE está discutiendo una cuarta ronda de sanciones contra Irán por la represión a sus habitantes y el suministro de armas a Rusia. Asimismo planean que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se agregue a la lista de grupos terroristas.

The road to net-zero will be the greatest transformation of our times.



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And it has a plan for the future ↓ https://t.co/wtwm5yBBUp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2023

Se espera que Gran Bretaña tome la decisión de hacer el nombramiento en las próximas semanas.

“De hecho, estamos considerando una nueva ronda de sanciones y apoyaría también incluir a la Guardia Revolucionaria. He escuchado a varios ministros pedir eso y creo que tienen razón”, dijo Von der Leyen.

¿Por qué quieren que la guardia de Irán sea nombrado grupo terrorista?

En septiembre, manifestaciones antigubernamentales generalizadas estallaron en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía de la moral, quienes la detuvieron por presuntamente violar el código de vestimenta para las mujeres.

Los manifestantes se enfrentaron a la Guardia Revolucionaria de Irán, quienes detuvieron a varios inconformes, algunos fueron sentenciados a pena de muerte, violando los derechos humanos.

Además, un ciudadano británico-iraní fue ejecutado en Irán desafiando así las peticiones de Londres para que fuera liberado tras ser condenado a muerte acusado de espiar para Reino Unido.

Designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista significaría que se convertiría en un delito penal pertenecer al grupo, asistir a sus reuniones y llevar su logotipo en público.

¿Qué hace la guardia revolucionaria en Irán?

La Guardia Revolucionaria se estableció después de la Revolución Islámica de Irán de 1979 para proteger el sistema de gobierno clerical chiíta, los guardias tienen una gran influencia en el país, controlan franjas de la economía y las fuerzas armadas y están a cargo de los programas nucleares y de misiles balísticos.

