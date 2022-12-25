Rey Carlos encabeza primera Navidad sin la Reina Isabel

El rey Carlos y la familia real celebraron la Navidad en Sandringham.

La familia real asistió a un servicio matutino en la iglesia St Mary Magdalene, y a la salida se dieron el tiempo para saludar a decenas de personas que acudieron al lugar para poder verlos aunque fuera de lejos y tal vez saludarlos.

La última vez que la Familia Real pasó la Navidad en su finca de Norfolk fue en 2019.

Esta es la primera vez que la realeza celebra la Navidad sin la reina Isabel quien murió en septiembre de 2022 y el duque de Edimburgo, fallecido el 9 de abril de 2021.

Mensaje del Rey Carlos

Esta Navidad se difundió un mensaje pregrabado del rey Carlos, con su discurso con motivo de la fiesta, el cual se trató de su primer mensaje oficial.

|Reuters

Fue grabado con anterioridad en el castillo de Windsor junto a un gran árbol de Navidad, decorado con materiales reciclables, según informó el palacio real, el rey rindió homenaje a su madre y a su labor dutante setenta años de reinado.

Un regalo especial para Kate Middleton

El rey Carlos hizo un regalo especial a su nuera Kate Middleton, duquesa de Gales, la ha convertido en Coronel de la Guardia Inglesa, un cargo que antes ocupaba el príncipe William. Según expertos en la realeza, este nombramiento significa la confianza que le tiene el rey.

El 24 de diciembre, la esposa del príncipe Guillermo, ofreció un mensaje en el marco del segundo concierto de villancicos con el lema "Juntos en Navidad". En su mensaje la princesa de Gales recordó a la reina Isabel II y se conmovió al recordarla.

The Duke of York has joined the Royal Family at church on Christmas morning.



Prince Andrew walked to St. Mary Magdalene as the family was led to the service by King Charles III and Queen Camilla.



Details 👉 https://t.co/tFextJ2cmb — Royal Central (@RoyalCentral) December 25, 2022

En esta ocasión también llamó la atención la presencia del príncipe Andrés, quien ya no participaba en la actividades oficiales de la Casa Real por los escándalos que lo rodean, pero esta vez fue invitado a participar en la caminata de la famiia real con rumbo a la iglesia y lo hizo acompañado de sus hijas las princesas, Beatrice y Eugenie.

