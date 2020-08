Trump amenaza con retirar soldados de Alemania por la disputa con la OTAN

16 de junio.- El presidente Donald Trump dijo el lunes que reduciría a 25.000 el número de efectivos del Ejército estadounidense en Alemania, culpando a su aliado de incumplir el objetivo de gasto en defensa de la OTAN y acusándole de aprovecharse de EEUU en el ámbito comercial.

La retirada de 9.500 soldados sería una notable reprimenda a uno de los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos y podría erosionar la fe en un pilar de la seguridad europea de posguerra: que las fuerzas estadounidenses defenderían a los miembros de la alianza contra la agresión rusa.

No estaba claro si la intención declarada de Trump, que apareció por primera vez en los medios de comunicación el pasado 5 de junio, terminará concretándose dadas las críticas de algunos de sus colegas republicanos en el Congreso, que han argumentado que una reducción así sería un regalo para los rusos.

En declaraciones a periodistas, Trump dijo que Alemania estaba “morosa” en sus pagos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y prometió seguir con el plan a menos que Berlín cambie de rumbo.

“Así que estamos protegiendo a Alemania y ellos están morosos. Eso no tiene sentido. Así que me he dicho, vamos a reducir la cuenta a 25.000 soldados”, dijo Trump, quien añadió que "(los alemanes) nos tratan muy mal en el comercio” sin entrar en detalles.

La OTAN estableció en 2014 el objetivo de que cada uno de sus 30 miembros gaste el 2% de su PIB en defensa. La mayoría, Alemania incluida, no lo hace.

Los comentarios de Trump fueron la primera confirmación oficial del recorte de tropas previsto, que fue publicado por primera vez por el Wall Street Journal y luego confirmado a Reuters por un alto cargo estadounidense que habló con condición de anonimato.

Al preguntársele sobre las declaraciones de Trump, la embajadora alemana en Estados Unidos, Emily Haber, dijo que las tropas estadounidenses estaban en Europa para defender la seguridad transatlántica y ayudar a Estados Unidos a proyectar su poder en África y Asia.