Las compartían por WhatsApp: alumnos vendían fotos con IA de compañeras en secundaria en Veracruz

“Cero tolerancia al acoso escolar” fue la respuesta de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No.1 (ESTI), luego de que decenas de alumnas en Veracruz denunciaran a sus compañeros por vender y compartir en grupos de Whatsapp fotos creadas con Inteligencia Artificial (IA).

Las afectadas llegaron al plantel con pancartas pidiendo un alto al acoso sexual, señalando que desde que se difundieron las imagenes, las niñas no han dejado de recibir mensajes en sus redes sociales.

“El director no ha hecho nada”: Alumnos de secundaria crean fotos con IA de sus compañeras

Madres de familia denunciaron que al menos cinco jóvenes habrían creado un grupo para compartir las fotografías. Señalaron que las imágenes, originalmente tomadas por las propias jóvenes, fueron modificadas con IA al punto de atentar contra su dignidad.

Pero la barbarie no terminó ahí, ya que las niñas denuncian que algunos de los agresores incluso les tomaban videos por debajo de la falda para después compartirlas en dicho grupo.

Padres de familia estiman que unas 50 alumnas fueron afectadas. Incluso, algunas han dejado de asistir a clases por el acoso que reciben diariamente, ya que presuntamente también se difundieron hasta en preparatorias de la entidad.

“Es su culpa por no andar estudiando” señalan a maestro por revictimizar a las alumnas

La abuela de una de las alumnas declaró que las chicas intentaron hablar durante la semana con el director de la secundaria, pero la única respuesta que recibieron fue: “vayanse a su salón”.

Ante la impotencia, las jóvenes acudieron a sus profesores para buscar ayuda, pero los padres denuncian que solo sirvió para que las revictimizaran.

“El profesor de matemáticas las culpó diciendo que en vez de tomarse fotos y videos deberían estar estudiando, que es culpa de ellas por andar haciendo cosas que no deberían hacer”, señaló la abuela de una estudiante para el medio Diario de Xalapa.

De acuerdo con la denuncia, la escuela ya tiene identificados al administrador del grupo y a los estudiantes involucrados; sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna sanción.

Ayuntamiento de Veracruz abre investigación por acoso a alumnas de secundaria

A través de un comunicado, la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández informó que se abrió una investigación por violencia digital contra alumnas de la ESTI 1.

Mientras que el plantel señaló que no se pasará por alto ninguna alerta por acoso de connotación sexual o maltrato infantil, por lo que de inmediato se establecieron protocolos para proteger a las menores.

Hasta ahora no se ha informado si los estudiantes involucrados recibieron alguna sanción o fueron expulsados. Sin embargo, especialistas advierten que la responsabilidad no recae en la inteligencia artificial, sino en quienes la utilizan para generar y difundir contenido que puede derivar en violencia digital contra las mujeres.