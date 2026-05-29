“Fue a un precio muy bajo” Gobierno morenista de Baja California compra jet por 7.6 mdp

En medio de la crisis de inseguridad por la que atraviesa el estado de Baja California, sumado al desabasto de medicamentos en hospitales de la región, la gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó la adquisición de un jet de uso oficial con un costo de 7.6 millones de pesos.

La propia mandataria confirmó que la compra de la aeronave fue a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), lo que permitió adquirirla a un costo menor.

Marina del Pilar compra jet de 7.6 mdp; asegura que fue para el pueblo de Baja California

Al ser cuestionada por la exuberante compra, la mandataria se justificó asegurando que Baja California es un estado muy grande, por lo que requiere de la aeronave para su presencia constante en el territorio.

Se trata de un Learjet 31-A, modelo 2000, adquirido en julio de 2023 por un monto de 7 millones 642 mil pesos, y que anteriormente pertenecía a la Marina de México, mismo que fue adquirido a través del INDEP, por lo que asegura que se consiguió a un precio muy bajo.

“Su costó en el mercado debe de rondar aproximadamente el millón de dólares, pero se adquirió a un precio muy bajo para una aeronave de esta naturaleza que, además le ha brindado a los bajacalifornianos la posibilidad de que el Gobierno del Estado esté en todos los rincones” así lo declaró Marina del Pilar Ávila.

“Solo lo usamos para el traslado del Gabinete” declara Marina del Pilar

Como lo marca la austeridad de Morena, la adquisición de esta aeronave solo es para ayudar al pueblo, o al menos eso señaló la gobernadora ante medios de comunicación.

“Yo soy una gobernadora de territorio y ese avión es utilizado justamente para los traslados del gabinete del equipo del Gobierno del Estado para que nos encontremos en todos los rincones de Baja California” declaró.

Pese a esto no existen registros de quienes han ocupado el jet, ya que medios locales apuntan que la aeronave registra vuelos a Estados Unidos, a esto se suma que la compra no fue transparentada inicialmente y se reveló hasta mayo 2026.

Hay para un jet, pero no para medicamentos: Baja California sumida en la crisis de desabasto

La controversia no se limita a la compra del jet. La administración de Marina del Pilar también enfrenta cuestionamientos derivados de la investigación que la Fiscalía General de la República mantiene sobre su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con delitos como narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.

A ello se suma la revocación de su visa de turista estadounidense y la de su entonces esposo, un hecho que alimentó las dudas sobre un posible pacto criminal.

Mientras tanto, Baja California enfrenta desafíos más urgentes. El propio gobierno estatal ha reconocido una crisis de desabasto de medicamentos.