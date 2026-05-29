Muere pasajero que quedó en medio de balacera entre choferes; se trata de Adrián Salinas era miembro de MC en Jalisco

Un pasajero del transporte público murió luego de que un sujeto armado disparara contra un camión de la ruta 186 tras un presunto altercado vial sobre avenida Mariano Otero, frente a Expo Guadalajara, Jalisco.

Horas después del ataque, la víctima fue identificada como Adrián Salinas Vázquez, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano (MC) en Tlajomulco de Zúñiga e hijo de un regidor de ese municipio.

¿Qué pasó en la balacera contra un camión en Guadalajara?

De acuerdo con los primeros reportes, todo comenzó cuando el conductor de un vehículo particular y el chofer de la unidad de transporte público comenzaron a discutir mientras circulaban por avenida Mariano Otero.

Testigos señalaron que ambos conductores se reclamaban mutuamente durante varios kilómetros hasta que el camión realizó una parada para subir y bajar pasajeros.

Fue en ese momento cuando, presuntamente, desde el automóvil particular realizaron disparos contra la ventana del chofer. Aunque el operador del camión resultó ileso, una de las balas impactó a Adrián Salinas Vázquez, quien viajaba de pie dentro de la unidad.

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

¿Quién era Adrián Salinas Vázquez?

Adrián Salinas Vázquez era vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga y también hijo de un regidor de ese municipio jalisciense.

Tras darse a conocer su muerte, MC de Jalisco publicó un mensaje de condolencias en redes sociales. En el cual lamentaron y condenaron el asesinato de Adrián Salinas. Pospusieron un evento que se llevaría a cabo el día de hoy y guardaron un minuto de silencio por su integrante.

Dijeron que el líder juvenil era una persona valiosa y "un muchacho lleno de sueños, de esperanza y de amor por su comunidad."

Sobre el lamentable fallecimiento de Adrián Salinas, integrante y líder de las juventudes de nuestro Movimiento en Tlajomulco, compartimos el siguiente mensaje: pic.twitter.com/04vddCY4xt — Movimiento Ciudadano Jalisco (@MovCiudadanoJal) May 29, 2026

Pablo Lemus condena el asesinato de Adrián Salinas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reaccionó públicamente al homicidio y aseguró que las autoridades trabajarán para detener al responsable.

“Hoy en un altercado vial falleció Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga. Condenamos este hecho y les aseguro que vamos a dar con el responsable”, escribió el mandatario estatal en redes sociales.

Además, expresó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

Hoy en un altercado vial falleció Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga.

Condenamos este hecho y les aseguro que vamos a dar con el responsable.

A sus familiares mi más sentido pésame y nuestra absoluta solidaridad. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 29, 2026

Su padre, Adrián Octavio Salinas Toledo, también dio a conocer la lamentable noticia por medio de su cuenta de Facebook, con el mensaje: "Vuelta alto. No es justo. ¿Por qué a los buenos?".

Tras la agresión, los responsables escaparon del lugar, lo que provocó un operativo de búsqueda en distintos puntos de Guadalajara.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar a quienes dispararon contra la unidad de transporte público.