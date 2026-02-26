Alerta máxima en Perú: inundaciones y deslaves golpean Arequipa y el peligro continúa

Las lluvias extremas en Arequipa han desatado una de las emergencias más graves de las últimas semanas en el sur del Perú con severas inundaciones, desbordes de torrenteras y deslizamientos de lodo han dejado al menos cuatro personas muertas, varias desaparecidas y más de mil 200 viviendas afectadas, según reportes oficiales de autoridades regionales y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

La emergencia ha impactado con fuerza a distintos distritos de la región, donde las calles quedaron cubiertas de barro y piedras, mientras decenas de familias fueron evacuadas ante el riesgo inminente por más inundaciones y deslaves.

#Infórmate #Senamhi #Minam En Lima, el río Lurín se mantiene en umbral naranja de peligro.



A las 10:00 h, la estación Antapucro, ubicada en el distrito de Antioquía, registró un caudal de 57.5 m³/s. https://t.co/i0coSyn0Gf pic.twitter.com/cUaGBhZCDE — Senamhi (@Senamhiperu) February 26, 2026

¿Qué está pasando en Arequipa con las inundaciones tras las lluvias intensas?

Las recientes lluvias provocaron el desborde de torrenteras, un fenómeno recurrente en Arequipa durante la temporada de lluvias, pero que esta vez alcanzó niveles críticos, ya que las crecidas arrastraron vehículos, dañaron infraestructura vial además de que bloquearon importantes vías de acceso.

Por si esto no fuera suficiente, se reportaron cortes de agua potable y energía eléctrica en varios sectores, lo que ha complicado las labores de rescate y asistencia humanitaria. Equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y en la búsqueda de personas desaparecidas.

#ElDato #Senamhi #Minam En Lima, las localidades de la cuenca media del río Rímac registraron lluvias intensas durante la noche.



Según la red de estaciones ISAAC hasta las 24:00 h. los mayores acumulados se alcanzaron en California (12 mm) y en La Libertad (10.6 mm). pic.twitter.com/S771Q9iXCu — Senamhi (@Senamhiperu) February 26, 2026

Advertencia por pronóstico de lluvias en el sur de Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias intensas continuarán en los próximos días, con acumulados significativos en la región sur. El organismo mantiene la alerta por el riesgo de nuevos desbordamientos e inundaciones hoy, especialmente en zonas vulnerables y asentamientos cercanos a quebradas.

Las autoridades regionales evalúan la declaratoria de estado de emergencia ya establecido en al menos 17 distritos (16 de Arequipa y en Ica), medida que permitiría acelerar recursos y apoyo logístico para atender a los damnificados.

¿Cuántos damnificados y qué daños se reportan por las inundaciones en Perú?

De acuerdo con información de Defensa Civil, hay más de mil 200 viviendas afectadas, varias de ellas con daños estructurales severos, además de que se reportan colegios y centros de salud con infraestructura comprometida.

La magnitud del desastre ha obligado a instalar albergues temporales para las familias que lo perdieron todo. En paralelo, maquinaria pesada trabaja para despejar vías bloqueadas por huaicos y deslizamientos.

¿Qué deben hacer los ciudadanos de Arequipa e Ica ante la alerta?

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o torrenteras, mantenerse informados a través de canales oficiales y preparar mochilas de emergencia. La prevención es clave ante un escenario climático que sigue siendo incierto.

Mientras Arequipa enfrenta esta severa emergencia, la pregunta es inevitable: ¿están nuestras ciudades realmente preparadas para eventos climáticos cada vez más extremos?

