¡Terror y caos! VIDEO del momento del tiroteo en escuela de Turquía: joven armado deja 16 heridos

Un violento ataque armado dentro de una escuela en Turquía dejó al menos 16 personas heridas, entre ellas estudiantes y maestros, luego de que un adolescente protagonizara un tiroteo de manera indiscriminada.

El incidente ocurrió en la provincia de Sanliurfa, el sureste del país, donde el agresor, nacido en 2007, ingresó al plantel y comenzó a disparar dentro del recinto escolar, generando pánico y caos entre la comunidad educativa.

SCHOOL SHOOTING IN TURKEY



An 18 year old ‘former student’ opened fire at a vocational school in Siverek, Turkey, injuring 16 people.



The suspect used a shotgun before barricading himself inside as police arrived.



An investigation into the motive is now underway. pic.twitter.com/BLArmWqeG5 — Kiera Diss (@KieraDiss) April 14, 2026

VIDEO: Así fue el tiroteo en la escuela de Turquía

De acuerdo con declaraciones del gobernador Hasan Sildak, el atacante ingresó al patio de la escuela y abrió fuego sin previo aviso. Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran el momento en que estudiantes y personal intentan resguardarse en algunos salones, cerrando puertas para evitar el contacto con el agresor.

En el video, se observa al joven armado dentro de los pasillos, portando una escopeta, antes de avanzar hacia otras áreas del plantel durante el tiroteo.

🇹🇷 More footage emerging of the mass shooting at a high school in southern Turkey.



At least 16 people wounded.



The suspected shooter, a 17-year-old, took his own life after the attack.



Source: Yediot News https://t.co/Lm9kNkhhdC pic.twitter.com/BdmrVWAmcY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 14, 2026

¿Qué pasó con el atacante en la escuela de Turquía?

Según las autoridades locales, el agresor fue rodeado por la policía, momento en el que decidió quitarse la vida. El gobernador confirmó que el agresor murió en el lugar, poniendo fin al ataque armado que dejó múltiples personas lesionadas. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles acerca del móvil del tiroteo durante la mañana de hoy martes 14 de abril de 2026.

🚨#SonDakika

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, lisedeki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu:



"Saldırgan okulun eski öğrencisi, 2007 doğumlu. Saldırgan polisimizin müdahalesiyle sıkıştırıldı ve kendi canına kıydı. Ex olarak ele geçirildi." pic.twitter.com/7ZiKMPmvTU — NE KADAR OLDU? (@NekadarolduTR) April 14, 2026

¿Qué dicen las autoridades sobre este ataque armado en Turquía?

¡Seguridad escolar bajo alerta! Este nuevo episodio de violencia vuelve a poner en foco la seguridad en centros educativos, un tema que preocupa a nivel global. Expertos advierten que este tipo de ataques, aunque poco frecuentes en algunas regiones, generan un fuerte impacto social y psicológico.

🇹🇷 | ÚLTIMA HORA: Un joven ha herido al menos a 16 personas, entre ellas 10 menores de edad, tras abrir fuego de forma indiscriminada en un instituto técnico de Siverek (Turquía).



El atacante se quitó la vida con la misma arma, una escopeta, tras ser acorralado por las fuerzas… pic.twitter.com/d1JzY0fi0u — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 14, 2026

El ataque ha conmocionado a la comunidad local y reabre el debate sobre las medidas de prevención y detección temprana de riesgos en entornos escolares; ¿qué más se puede hacer para prevenir este tipo de tragedias en espacios que deberían ser seguros para estudiantes y docentes?