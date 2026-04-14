¿Por qué va el Papa León XIV a África? Te contamos por qué escogió cada país de su gira

El Papa León XIV inició este lunes 13 de abril una histórica gira de 11 días por cuatro naciones africanas (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial). El viaje, el más largo de su pontificado, no solo busca consolidar el crecimiento explosivo del catolicismo en el continente, sino que posiciona al primer Papa estadounidense como un contrapeso diplomático frente a la administración Trump.

Geopolítica y Tensiones con la Casa Blanca

La gira ha comenzado marcada por un intercambio de declaraciones con el presidente Donald Trump. Mientras el mandatario calificó al Pontífice de "terrible para la política exterior" en sus redes sociales, León XIV respondió desde el avión papal: "No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar alto sobre el mensaje del Evangelio".

El contraste diplomático: Analistas señalan que la visita a Argelia (nación de mayoría musulmana) busca contrarrestar la narrativa de guerra en Medio Oriente y las recientes intervenciones militares estadounidenses.

El desaire a EE. UU.: Resulta significativo que el Papa haya declinado una invitación para visitar su país natal, optando en su lugar por priorizar el "sur global" y las periferias.

Los cuatro pilares de la gira: Paz, Unidad y Reconciliación

Cada parada de este viaje de 18,000 kilómetros y 18 vuelos ha sido diseñada con un mensaje específico:

Argelia: "Diálogo y encuentro". Es la primera visita papal en la historia. León XIV pertenece a la orden de los Agustinos y visita la tierra de San Agustín en Annaba.

Camerún: "Unidad en Cristo". Enfocado en la crisis anglófona, el Papa visitará Bamenda para mediar en el conflicto entre el gobierno francófono y separatistas angloparlantes.

Angola: "Reconciliación y Paz". País con mayor desigualdad de ingresos en la gira. El Papa visitará el santuario de Muxima, donde esclavos eran bautizados forzosamente antes de ser enviados a América.

Guinea Ecuatorial: "Futuro de Esperanza". Visita la ciudad de Bata, lugar de una devastadora explosión de municiones en 2021. El mensaje se enfocará en los riesgos de la militarización.

El catolicismo crece en África

África es hoy la región donde la fe católica crece más rápido en el mundo. Sin embargo, existe un desequilibrio de poder en la estructura del Vaticano:

Fieles: Los católicos africanos pasaron de 281 millones (2023) a más de 288 millones (2024). Representan el 20% de los creyentes globales.

Liderazgo: De los 121 cardenales electores, solo 14 son africanos. En contraste, Italia tiene 18 por sí sola.

Vitalidad: En el último año se crearon 14 nuevas diócesis en el continente.

Desafíos Internos y Culturales

León XIV enfrenta en África una resistencia conservadora a las reformas de su predecesor, el Papa Francisco, especialmente tras la autorización de bendiciones a parejas del mismo sexo. Asimismo, la Iglesia en la región lidia con la competencia de iglesias pentecostales y la adaptación de la fe ante prácticas locales como la poligamia.

Dato de impacto: Se espera que más de 600,000 personas asistan a la misa multitudinaria en Douala, Camerún, una muestra del músculo demográfico que hoy sostiene a la Iglesia Católica.