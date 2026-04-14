Perdieron la apuesta: Estados Unidos sanciona casinos y al abogado de “El Mayo” Zambada

El gobierno de Estados Unidos golpeó hoy a una red vinculada al Cártel del Noreste con sanciones contra seis objetivos, entre ellos dos casinos y al abogado Juan Pablo Penilla, defensor de Ismael “El Mayo” Zambada y de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”.

La medida apunta a frenar una estructura de lavado de dinero, contrabando de efectivo y apoyo operativo al grupo criminal, considerada por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México.

Golpe financiero al CDN: Estados Unidos sanciona a casinos y operadores en Tamaulipas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a tres personas y tres entidades por su presunta participación en una operación de lavado de dinero y contrabando de efectivo ligada al Cártel del Noreste (CDN).

El Tesoro ubicó al grupo criminal como una organización con fuerte presencia en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona clave por su cercanía con Laredo, Texas.

Según un comunicado de la autoridad estadounidense, los sancionados desempeñan un papel central en la expansión de las actividades ilícitas del cártel, que incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de personas, extorsión y lavado de dinero.

Casinos como bodegas de fentanilo: El esquema de lavado en Nuevo Laredo y Tampico

Entre los blancos de la sanción aparece Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo y operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. Las autoridades estadounidenses afirman que el casino funciona como bodega para pastillas de fentanilo y cocaína, además de servir para lavar ganancias ilícitas mediante sus operaciones de juego.

OFAC también sancionó a la empresa que lo opera porque, según su investigación, dio apoyo material y financiero al casino. Además, la misma compañía opera Diamante Casino, con sede en Tampico y presencia digital a través de un sitio web de apuestas.

"Crosty" y el tráfico de personas: La estructura operativa del CDN en la frontera

La sanción también alcanzó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, a quien Estados Unidos identifica como responsable de las operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo.

De acuerdo con el Tesoro, Islas coordina a los llamados “pateros”, quienes ayudan a traficar a los migrantes por el río Bravo, autoriza el cruce de migrantes y administra casas de seguridad para dinero en efectivo.

Juan Pablo Penilla: El abogado de "El Mayo" y "Z-40" en la mira del Tesoro

Otro de los señalados es Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor de Miguel Treviño Morales, alias Z-40, a quien Washington acusa de brindar servicios ilegales a miembros del CDN más allá de una relación normal abogado-cliente. El Tesoro asegura que Penilla ayudó a Miguel Treviño en prisión y actuó como intermediario con la dirigencia actual del cártel.

Además, el nombre del letrado está en una carta escrita por Ismael “El Mayo” Zambada, divulgada en febrero de 2025, donde pedía al gobierno de México su repatriación desde Estados Unidos, después de que fuera detenido en territorio estadounidense en julio de 2025.

Del activismo a la desinformación: Por qué la OFAC sancionó a Raymundo Ramos

La OFAC también sancionó a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien acusa de encabezar una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras se presenta como activista de derechos humanos.

Las sanciones congelan cualquier bien o interés de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben en general las transacciones con ellos. Además, las instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar consecuencias si facilitan operaciones a favor de los sancionados.