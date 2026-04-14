VIDEOS: Masivo incendio consume estacionamiento de fábrica de autos eléctricos en China

Un enorme incendio ocurrió hoy martes 14 de abril de 2026 en el parque industrial de Shenzhen, en China, en la fábrica de autos eléctricos de la empresa BYD.

Emergencia en Shenzhen: Gran incendio consume área de pruebas en fábrica de BYD

Diversos videos compartidos en redes sociales muestran como una densa columna de humo negro que salía del estacionamiento de la fábrica. Las llamas se extendieron a lo largo de la gran sección de un edificio de varias plantas, mientras camiones de bomberos y policías se desplegaban en el lugar.

🇨🇳 | URGENTE: Un incendio arrasa un aparcamiento en las instalaciones del gigante chino de vehículos eléctricos BYD en Shenzhen. pic.twitter.com/tqprRFEYse — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 14, 2026

El reporte de BYD: Sin víctimas tras el siniestro en el parque industrial

La empresa BYD confirmó en un comunicado que había ocurrido el incendio en el parque industrial de Shenzhen y explicó que la zona afectada era un estacionamiento para “vehóculos de prueba y desarmados”. Destacó que el incendio fue extinguido en su totalidas y no hubo víctimas por el siniestro.

Expertos señalan que los autos eléctricos arden de forma diferente a los vehículos de combustión interna y que los incendios pueden diurar más y ser difíciles de extinguir, ya que tienen tendencia a reavivarse.

🇨🇳 BYD’s Shenzhen HQ goes up in flames.



Construction work accidentally lit up insulation in a garage filled with their EVs.



Not a great look for reducing carbon emissionspic.twitter.com/zKBcJ47y9k — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 14, 2026

¿Por qué los incendios de autos eléctricos son más peligrosos y difíciles de extinguir?

En el incendio de un vehículo eléctrico se generan más de 100 químicos orgánicos, entre ellos gases tóxicos como monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno, los cuales son mortales para los seres humanos.

Seguridad en baterías de ion de litio: Riesgos de reavivamiento y diseño deficiente

Las baterías de ion de Litio, comúnmente usadas en este tipo de vehículos, tiene un riesgo de reiniciar el incendio una vez que son consumidos, explica del departamento de bomberos de Bedfordshire, Reino Unido.

No obstante, aunque hay riesgos e incendio cuando se cargan las baterías de ion de Litio de vehículos eléctricos, estos incendios son poco comunes, pero cuando suceden, pueden ser extremadamente peligrosos.

El riesgo de incendio de estas baterías sucede cuando tienen un diseño inadecuado, componentes de baja calidad o un sistema de carga deficiente. Pueden encenderse en llamas cuando se sobrecalientan.