Asesinan a pediatra en Perú; señalan a su esposo de haber contratado a un sicario

El caso del asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo en Perú dio un giro inesperado después de que las autoridades revelaran que uno de los detenidos por el crimen señaló al esposo de la médica como autor intelectual del ataque.

Daniel Jares, jefe de la región policial de Piura, aseguró que hay tres sujetos con orden de aprehensión por el asesinato de la doctora: Christian S.B., de 22 años, Junior M.S., de 19 años y Luis Alejandro R.G., de 22 años de edad.

Giro en el caso Minosska Pinto: Detenido delata al esposo como autor intelectual

Las pesquisas de las autoridades peruanas señalan que Christian había dado la indicación del instante cuando Minosska Pinto Lazo salía de su centro de trabajo, mientras que Junior conducía el vehículo usado por el sicario, en tanto que Luis Alejandro es quien cometió el asesinato. Los dos primeros ya están detenidos, mientras que Luis Alejandro sigue prófugo.

William S.G., esposo de la pediatra, también está detenido y Junior lo acusó ante las autoridades de haber contratado al sicario.

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Junior declaró que un intermediario, conocido como “Viejo”, le mencionó que el esposo de la doctora le ofreció 10 mil soles, aproximadamente 51 mil 173 pesos mexicanos, para realizar el asesinato.

“No hubo confusión; el objetivo directo era la doctora Minosska Pinto”, enfatizó el general Daniel Jares.

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Minosska Pinto Lazo fue asesinada el 10 de abril de 2026, en lo que se pensó en un inicio en un intento de robo. Al llegar a su casa, un sujeto le disparó en la cabeza. Desde el lunes 13 de abril, William, esposo de la médica, está detenido.

Aunque la policía lo presentó como autor intelectual del crimen, el acta de detención señala que quedó detenido en flagrancia por el delito de posesión ilegítima de cinco tarjetas SIM cuya procedencia no pudo documentar, así como de varios teléfonos celulares y tarjetas bancarias.

