VIDEO en TikTok salva taquería de joven empresario en Michigan; así lo logró

Un joven en Michigan, Estados Unidos, invirtió el dinero de su graduación en abrir una taquería, pero el negocio no iba tan bien y estuvo a punto de cerrar. No esperaba que tras subir un video a TikTok que se volvió viral, recibiera el apoyo de la gente.

De la quiebra al éxito: Alexander Quiñones y el milagro de "Detroit Loves Tacos 2"

Alexander Quiñones abrió el negocio "Detroit Loves Tacos 2" en noviembre de 2025. Invirtió 5 mil dólares de sus ahorros y de su dinero de graduación de la preparatoria en la taquería y hasta su madre, Julie Stevens, también invirtió un poco de dinero.

No obstante, el restaurante tenía problemas para captar clientes en la pequeña población de Taylor, de poco más de 63 mil habitantes. Hace dos semanas, Alexander se enfrentó a un punto crítico, ya que la taquería apenas podía cubrir los gastos del día y el salario de su única empleada.

Al analizar el cierre de su negocio, Quiñones pensó que “estaba fallando en la vida un poco: puse todo mi dinero y tiempo en esto y realmente me dolía”, declaró a la cadena CNN.

"Sin atajos": La filosofía del joven de 19 años que conquistó a miles de clientes

Ante ello, el joven emprendedor publicó un video de 30 segundos en TikTok donde explicaba la filosofía de su negocio.

“Sin atajos, sin grandes inversores, solo yo trabajando todos los días, noches enteras, con una visión”, mencionó Alexander, de 19 años de edad, en el video.

De Ohio a Canadá: Clientes viajan horas para apoyar la taquería viral de Taylor

Al día siguiente de publicarlo, el video se volvió viral y clientes de todo Michigan, Ohio, Minnesota y hasta de Canadá llegaron para probar los tacos. Por ejemplo, Breanna Hyunh y Jordan Hyunh cruzaron desde la ciudad canadiense de Windsor e Isabel Zuñiga y Breanna Niese condujeron dos horas y media desde Ohio después de ver el video para apoyar al joven empresario. Todos los clientes salieron encantados con los alimentos.

Alexander comenzó con su idea de ser dueño de restaurantes desde los 12 años con el negocio de catering “Detroit Loves Tacos” original, fundado por su madre. Ahora, lejos de pensar en cerrar su taquería, ya piensa en expandir su local.