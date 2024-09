¡A remar se ha dicho! En Torreón, joven “conquista” inundaciones en kayak

En medio del caos por las inundaciones que se registraron las últimas semanas en México, en Torreón, un joven de 17 años ha demostrado que la creatividad y el buen humor son las mejores herramientas para enfrentar cualquier adversidad. Alejandro, junto a su familia, decidió cambiar el tradicional coche o camión por un kayak para navegar las calles inundadas del centro de la ciudad.

“Se me ocurrió la idea de sacar el kayak"; cuenta Alejandro con una sonrisa: “Lo pusimos en el agua y empezó a flotar, así que nos subimos y nos fuimos paseando” dijo Alejandro el dueño el kayak.

Aunque la familia utiliza el kayak para divertirse en la presa, nunca imaginaron que les serviría para enfrentar las turbulentas aguas de la laguna de Torreón.

“En un momento la corriente me arrastraba y ya no podía remar contra ella”, recuerda Alejandro. “Pensé que me llevaría lejos, pero logré arrastrarlo hasta donde pude para regresar”, agregó.

Sin imaginarlo, Alejandro y su familia convirtieron un día cualquiera en una aventura inolvidable que se viralizó en las redes sociales, ofreciendo una nueva y muy divertida opción de transporte en una ciudad inundada.

Recuerda esta información importante

La prevención es clave: Infórmate, prepárate y sigue las recomendaciones de las autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos de las inundaciones.

No subestimes el poder del agua: El agua puede ser muy peligrosa, incluso en pequeñas cantidades. No arriesgues tu vida ni la de tus seres queridos.

La solidaridad es importante: Ayuda a tus vecinos, cercanos y a las personas afectadas por las inundaciones. Juntos podemos superar cualquier adversidad.

Durante la inundación mantén la calma: No entres en pánico y sigue las indicaciones de las autoridades.

Evacua si es necesario: Si las autoridades lo ordenan, evacua inmediatamente hacia zonas seguras.

Desconecta la electricidad: Si el agua entra en tu hogar, corta la electricidad de forma inmediata para evitar electrocuciones.