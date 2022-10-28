Inundaciones y deslaves dejan muertos y desaparecidos en Filipinas

Equipos de búsqueda y rescate de Filipinas ha recuperado cadáveres del agua y del espeso lodo, elevando a 42 el número de fallecidos por las inundaciones y deslaves de tierra provocados por una tormenta, y se teme que haya decenas de muertos y desaparecidos.

Naguib Sinarimbo, ministro del Interior de la Región Autónoma de Bangsamoro, en Mindanao, señaló que al momento se han recuperado 11 cuerpos en la provincia meridional de Maguindanao, que fue duramente golpeada por la inminente llegada de la tormenta tropical Nalgae.

Muertos y desaparecidos por inundaciones y deslaves de tierra en Filipinas

Sinarimbo agregó que las operaciones de rescate se suspendieron de manera temporal durante la noche de este viernes (hora local) y se reanudarán el sábado por la mañana (29 de octubre de 2022), ya que se teme que haya más personas aún atrapadas bajo los escombros de las inundaciones y deslaves de tierra, en particular en la ciudad de Datu Odin.



Naguib Sinarimbo, ministro del Interior de Bangsamoro:

Basándonos en la evaluación sobre el terreno, en ese lugar concreto, había muchos que quedaron sepultados . El número podría llegar a 80, pero esperamos que no llegue a esa cifra.

TROPICAL STORM #PaengPH (#NALGAE) ADVISORY NO. 06

Issued at: 8:00 PM PhT (12:00 GMT) Fri, 28 Oct 2022



Tropical Storm PAENG (NALGAE) has slowed down while turning west-northwest near the coastal waters of Northern Samar…intensifies slightly while heading towards Bicol Region. pic.twitter.com/TvXSLShK92 — Typhoon2000 (@Typhoon2k) October 28, 2022

Filipinas se prepara para la inminente llegada de Nalgae

Las autoridades de Filipinas han evacuado sobre la trayectoria de Nalgae, que podría tocar tierra durante este viernes por la noche en la provincia de Samar, según el último pronóstico de las autoridades.

Sinarimbo agregó que las lluvias en la provincia de Maguindanao superaron las expectativas. "Se hicieron preparativos, pero desgraciadamente, las lluvias fueron más de lo que la gente esperaba".

En Sultan Kudarat, provincia del sur del archipiélago, los rescatistas utilizaron botes de goma para llegar a los residentes atrapados en aguas que les llegaban al pecho, según mostraron imágenes compartidas por la guardia costera.

Las inundaciones y deslaves de tierra son frecuentes en Filipinas, debido en parte a la creciente intensidad de los ciclones tropicales que azotan regularmente al archipiélago. Filipinas sufre hasta de 20 tifones al año.

La oficina meteorológica de Filipinas ha informado que Nalgae, con vientos de 75 kilómetros por hora, obligó a cancelar vuelos justo cuando miles de personas planeaban viajar a sus ciudades de origen para celebrar el Día de Todos los Santos, además de que se cerraron los colegios y algunos puertos vieron paralizadas sus operaciones.

Nalgae podría intensificarse aún más mientras se desplaza sobre el mar de Filipinas.