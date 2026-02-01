¡Clima loco en febrero! Llega aire ártico y frente frío 32 dejando un descenso de temperatura en México

El clima en México dará un giro drástico en las próximas horas con la llegada del Frente Frío 32 y una masa de aire ártico que provocará lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en gran parte del país hoy 1 de febrero 2026.

Desde el sureste hasta el centro y oriente, se esperan rachas intensas de “Norte”, oleaje elevado y condiciones inestables que obligarán a la población a extremar precauciones ante este nuevo embate invernal.

Estados donde lloverá el 1 de febrero

Las lluvias volverán a hacerse presentes en diversas regiones del país debido al avance del Frente Frío 32 , con precipitaciones que irán de fuertes a intensas y que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero y Oaxaca.

: Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Calor o frío? Temperatura en México

En cuanto a las temperaturas, la masa de aire ártico que impulsa al Frente Frío 32 provocará un marcado descenso térmico en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, generando un ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada, especialmente en zonas altas donde no se descartan heladas.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Michoacán.

: Michoacán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.

: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.