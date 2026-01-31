UNAM refuerza vacunación ante brote de sarampión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que reforzará la vacunación contra el sarampión para la comunidad universitaria ante el brote registrado en México y previo al regreso a clases presenciales programado para el próximo 3 de febrero, luego de una alerta en la Facultad de Medicina .

La UNAM detalló que este mismo día dará a conocer los horarios y las sedes donde se llevará a cabo la jornada, dirigida a estudiantes, profesores y trabajadores. Hasta este viernes, reportó que mil 899 integrantes de la comunidad universitaria ya han sido vacunados, de un aproximado de 441 mil personas.

Asimismo, señaló que cualquier duda relacionada con el virus del sarampión o con el proceso de vacunación puede consultarse en la Dirección General de Atención a la Salud , ubicada a un costado de la Alberca Olímpica Universitaria.

Jornada de vacunación previo al regreso a clases

La vacunación forma parte de las acciones preventivas adoptadas por la UNAM ante el contexto epidemiológico actual. Las autoridades universitarias indicaron que la aplicación de vacunas continuará de manera escalonada conforme se habiliten más sedes dentro de Ciudad Universitaria y otros planteles.

La jornada está dirigida a toda la población universitaria, incluidos estudiantes de nivel medio superior y superior, personal académico y trabajadores administrativos, con el objetivo de reducir riesgos de contagio durante el regreso a clases presenciales.

#SaludUNAM informa pic.twitter.com/z9rAeCOsxl — Dirección General de Atención a la Salud, UNAM (@DGAS_UNAM) January 31, 2026

¿Qué es el sarampión y por qué preocupa a las autoridades?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotas que salen al toser, estornudar o hablar. Puede permanecer activo en el ambiente durante varias horas y provocar brotes rápidos en espacios con alta concentración de personas, como escuelas y universidades.

Las autoridades sanitarias han advertido que el riesgo de contagio aumenta en comunidades donde no se cuenta con esquemas completos de vacunación, por lo que la inmunización es considerada la principal medida de prevención para evitar la propagación del virus y posibles complicaciones de salud.