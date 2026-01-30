CCH Sur volverá a clases presenciales, tras cuatro meses del ataque de Lex Ashton

El Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH ), Plantel Sur, confirmó que retomará las clases presenciales a partir del martes 3 de febrero de 2026, luego de cuatro meses del ataque en el que murió un estudiante al interior de la escuela.

Esta institución, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que los estudiantes podrán regresar a las aulas para cursar el semestre 2026-2, ya que se implementaron diferentes medidas de seguridad.

El CCH Sur contará ahora con nuevos controles de acceso al plantel, más botones de emergencia, luminarias y se conformarán brigadas universitarias de vigilancia.

“Comenzaremos una nueva etapa (...) Hemos enfrentado retos y el camino no ha sido sencillo”, precisó la institución en un comunicado.

A finales del año pasado, el CCH Sur había anunciado que las clases presenciales se retomarían el 24 de noviembre, de manera gradual; sin embargo, no se logró la reincorporación del alumnado.

Las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades pospusieron el retorno y confirmaron que el 24 de noviembre iniciarán recorridos informativos para que los alumnos conocieron las mejoras que se harían en infraestructura y seguridad.

Finalmente, después de los trabajos para mejorar la seguridad, el 30 de enero de 2026 los estudiantes y padres de familia corroboraron los avances y estuvieron de acuerdo con las autoridades universitarias para retomar las clases presenciales.

¿Qué pasó el 22 de septiembre de 2025 en el CCH Sur?

Un estudiante, identificado como Lex Ashton , acudió al plantel aquel lunes 22 de septiembre, pero en su mochila llevaba armas blancas y pudo entrar, ya que no había controles de revisión en el acceso.

Al interior de la escuela atacó a un alumno de 16 años, quien falleció; también agredió a un trabajador que quiso detenerlo. Inmediatamente, se suspendieron las actividades en el CCH Sur, ante la gravedad de lo que había ocurrido.

Lex Ashton intentó escapar después de atacar a su compañero, pero resultó herido y fue hospitalizado. Tras varios días de atención médica, agentes de la Fiscalía de la CDMX ejecutaron una orden de aprehensión, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El 16 de octubre de 2025, un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton, aunque su defensa argumentó que cometió el ataque bajo un cuadro psicótico . Durante la audiencia, se establecieron tres meses para la investigación complementaria y se ratificó que el acusado debía permanecer en el Reclusorio Oriente.

