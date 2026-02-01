Logo Inklusion Sitio accesible
Doble alerta en CDMX por frente frío 32: prevén heladas y temperaturas de 1 °C en estas alcaldías

Aunque un nuevo frente frío ingresará esta semana al país, el número 32 seguirá provocando heladas y bajas temperaturas en varias alcaldías de la CDMX.

frente frío 32 en cdmx alcaldías afectadas
Esta será la hora en donde se sentirá más frío en CDMX |Imagen generada con Grok IA
Escrito por:  Iveth Ortiz

¡El invierno no nos suelta! La Ciudad de México (CDMX) seguirá registrando amaneceres con bajas temperaturas y heladas, gracias a los efectos del frente frío 32 y una masa de aire ártico.

Pese a los atardeceres más cálidos, las zonas altas continuarán con un descenso en el termómetro por la llegada de un nuevo sistema frontal para este martes 3 de febrero; entonces ¿qué alcaldías resentirán más el frío?

¿El invierno más duro? Emiten doble alerta por frío en la CDMX hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla en gran parte de la capital para la madrugada y mañana de este lunes 2 de febrero, debido al pronóstico de temperaturas bajas ; pero ¿en dónde se sentirá más el frío?

🟠 Alerta Naranja

Se prevén temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente en zonas altas, en las alcaldías de:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

🟡 Alerta Amarilla

Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en las alcaldías de:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

¿A qué hora bajará más la temperatura en CDMX?

De acuerdo con lo pronosticado, las temperaturas más bajas se registrarán entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, especialmente en las zonas altas de la ciudad.

Históricamente, este invierno no es considerado uno de los más fríos, sino de los más cálidos, a pesar de que se prevé el ingreso de hasta 48 frentes fríos hasta mayo de 2026. En los últimos 10 años, rara vez se han registrado temperaturas menores a -2 °C en la capital.

Recorrido del frente frío 32 en México

Durante este lunes, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 32 se desplazará hacia el Golfo de México, modificando gradualmente sus características térmicas y permitiendo un incremento paulatino de las temperaturas.

No obstante, las mañanas y noches continuarán con ambiente frío a muy frío en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y centro del país.

Además, se mantendrá viento del norte de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo, acompañadas de probabilidad de lluvias y chubascos en el litoral del Golfo de México.

