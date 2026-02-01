Doble alerta en CDMX por frente frío 32: prevén heladas y temperaturas de 1 °C en estas alcaldías

¡El invierno no nos suelta! La Ciudad de México (CDMX) seguirá registrando amaneceres con bajas temperaturas y heladas, gracias a los efectos del frente frío 32 y una masa de aire ártico.

Pese a los atardeceres más cálidos, las zonas altas continuarán con un descenso en el termómetro por la llegada de un nuevo sistema frontal para este martes 3 de febrero; entonces ¿qué alcaldías resentirán más el frío?

¿El invierno más duro? Emiten doble alerta por frío en la CDMX hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla en gran parte de la capital para la madrugada y mañana de este lunes 2 de febrero, debido al pronóstico de temperaturas bajas ; pero ¿en dónde se sentirá más el frío?

🟠 Alerta Naranja

Se prevén temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente en zonas altas, en las alcaldías de:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 02/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas… pic.twitter.com/0khutxck6B — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 1, 2026

🟡 Alerta Amarilla

Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en las alcaldías de:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

¿A qué hora bajará más la temperatura en CDMX?

De acuerdo con lo pronosticado, las temperaturas más bajas se registrarán entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana , especialmente en las zonas altas de la ciudad.

Históricamente, este invierno no es considerado uno de los más fríos, sino de los más cálidos, a pesar de que se prevé el ingreso de hasta 48 frentes fríos hasta mayo de 2026. En los últimos 10 años, rara vez se han registrado temperaturas menores a -2 °C en la capital.

🧥🧤 En temporada de #frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emite alertas y recomendaciones de prevención ante bajas temperaturas y heladas en la #CiudadDeMéxico.

Mantente informado a través de canales oficiales y recuerda que… pic.twitter.com/pmcNhCKzRv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 1, 2026

Recorrido del frente frío 32 en México

Durante este lunes, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 32 se desplazará hacia el Golfo de México, modificando gradualmente sus características térmicas y permitiendo un incremento paulatino de las temperaturas.

No obstante, las mañanas y noches continuarán con ambiente frío a muy frío en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y centro del país.

Además, se mantendrá viento del norte de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo, acompañadas de probabilidad de lluvias y chubascos en el litoral del Golfo de México.