El clima en México estará marcado por condiciones extremas ante la presencia de fuertes lluvias, en tanto, el frío se mantendrá en gran parte del país este sábado 31 de enero de 2026.

El desplazamiento del frente frío provocará cambios severos en el pronóstico del tiempo este fin de semana, lo que afectará a varios estados.

¿Cuál es el clima para el sábado 31 de enero de 2026?

El frente frío 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, así como el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas.

Continuará el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.

Se mantiene la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote).

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

⚠️ Lluvias muy fuertes a intensas, ambiente Frío a muy frío, EventoDeNorte y caída de Aguanieve o Nieve, son los efectos que genera el FrenteFrío 32 en su recorrido por el territorio nacional.

CDMX se alista para cambios en el clima el 31 de enero de 2026

Se pronostica en el Valle de México cielo nublado en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región.

En la tarde, habrá ambiente fresco, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 15 a 17 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 15 a 17 °C.

En el transcurso de la tarde y noche, ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Si vives en la capital del país consulta las condiciones de cielo y Temperatura que se esperan mañana en las diferentes alcaldías de la CDMX

¿Dónde lloverá el 31 de enero de 2026? Estados afectados

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco



Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Veracruz (Papaloapan) y Guerrero



Veracruz (Papaloapan) y Guerrero Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla y Capital) y Campeche



Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla y Capital) y Campeche Intervalos de chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo



Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas: Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos



Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos Posible caída de nieve o aguanieve: cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote)

Pronóstico de temperaturas mínimas 31 de enero de 2026