Año Nuevo Chino: por qué se celebra en febrero y cómo se festeja

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes en Asia y en diversas comunidades del mundo, pero a diferencia del calendario occidental, no se festeja el 1 de enero. Cada año, la fecha cambia y suele ubicarse entre finales de enero y febrero, ya que se rige por el calendario lunar.

Esta festividad marca el inicio de un nuevo ciclo y está llena de tradiciones, rituales y simbolismos que buscan atraer prosperidad, salud y buena fortuna.

¿Qué animal entra y cuándo se celebra?

El Año Nuevo Chino 2026 dará inicio el 17 de febrero de 2026, marcando el comienzo del calendario lunar tradicional y el inicio del periodo festivo más importante en la cultura china, que se celebra con reuniones familiares, rituales y eventos que buscan atraer prosperidad y buena fortuna.

Este año zodiacal está representado por el Caballo de Fuego, una combinación poco frecuente dentro del ciclo de 60 años que integran los 12 animales y los cinco elementos del zodiaco chino.

El caballo simboliza atributos como energía, libertad y movimiento, y al unirse con el elemento fuego se potencia su dinamismo y pasión.

La celebración del Año Nuevo Chino no solo marca un cambio de ciclo, sino que se extiende por varios días de festividades, incluyendo el tradicional Festival de los Faroles, y es un momento en que comunidades en China y en muchas ciudades del mundo honran sus costumbres, comparten comidas típicas y realizan actividades culturales.

¿Cómo se celebra el Festival de los Faroles?

El Festival de los Faroles marca el cierre de las celebraciones del Año Nuevo Chino y se lleva a cabo el día 15 del primer mes del calendario lunar.

Durante esta festividad, calles, templos y hogares se iluminan con faroles rojos de distintos tamaños y diseños, muchos de ellos con acertijos escritos que las personas intentan resolver como parte de la tradición.

También se realizan desfiles, danzas del león y del dragón, y reuniones familiares en las que se acostumbra comer tangyuan, unas bolas de arroz glutinoso en sopa dulce que simbolizan unión y armonía. La iluminación de los faroles representa esperanza, prosperidad y buenos deseos para el nuevo ciclo que comienza.