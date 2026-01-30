Cuajimalpa: El Tribunal ordena la devolución del Refugio Franciscano a sus antiguos ocupantes

Las autoridades judiciales han determinado un cambio significativo en la situación legal de un terreno emblemático en la zona de Cuajimalpa. De acuerdo con un dictamen reciente emanado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el espacio físico que anteriormente albergaba al Refugio Franciscano debe volver a sus antiguos ocupantes.

Esta resolución marca un hito en la disputa por la posesión del predio, estableciendo un horario específico para que el procedimiento de devolución se lleve a cabo de manera formal y definitiva.

El mandato judicial estipula que la entrega del inmueble debe realizarse exactamente al mediodía. Hasta este momento, el terreno se encontraba bajo el control y la gestión de la Fundación Haghenbeck , entidad que había mantenido la posesión del lugar. No obstante, la nueva determinación jurídica obliga a que los representantes de la organización franciscana retomen la titularidad y el manejo del sitio, garantizando así el cumplimiento de lo ordenado por los magistrados de la capital del país.

La relevancia de este acto radica en la obligatoriedad de la restitución. La resolución emitida por la máxima instancia judicial de la Ciudad de México no deja lugar a dudas sobre el derecho que asiste a la parte reclamante.

A partir de las 12:00 horas, el control administrativo y físico que ejercía la Fundación Haghenbeck sobre el antiguo refugio cesará, permitiendo que los delegados de la agrupación franciscana ingresen nuevamente al predio de Cuajimalpa para reasumir sus funciones y derechos sobre la propiedad en cuestión.

Este movimiento legal es el resultado directo de un proceso analizado por el Tribunal Superior de Justicia, cuyas autoridades evaluaron los elementos presentados por ambas partes antes de concluir que la restitución era el camino jurídico adecuado.

El cumplimiento de esta orden es una muestra de la aplicación de la justicia en materia de posesión inmobiliaria dentro de la demarcación, asegurando que el patrimonio en disputa sea devuelto a quienes, según el fallo, poseen el derecho legítimo de ocuparlo.

En conclusión, el evento programado para el mediodía representa el fin de un periodo de transición en la titularidad del inmueble. La transición de la Fundación Haghenbeck hacia los representantes del Refugio Franciscano se ejecutará bajo el marco legal establecido por las leyes capitalinas.

Los involucrados deben acatar la disposición horaria y formal para que el traspaso de la propiedad se realice sin contratiempos, devolviendo la estabilidad operativa al terreno ubicado en la zona de Cuajimalpa conforme a los términos exactos dictados por el Tribunal.

La entrega del predio simboliza no solo el retorno de un espacio físico, sino la validación de un reclamo que ha sido dirimido en los juzgados más altos de la ciudad. Con el reloj marcando las doce, la historia administrativa de este refugio inicia una nueva etapa bajo la dirección de sus anteriores encargados, cerrando así el capítulo de posesión que ostentaba la organización que hasta hoy figuraba como responsable del sitio.

