El segundo mes del año 2026 se perfila como un periodo fundamental para los entusiastas del cosmos, teniendo como protagonista central un eclipse solar anular que ocurrirá el próximo mes.

¿Cuándo será el eclipse solar anular?

Este fenómeno, caracterizado porque el satélite natural se posiciona frente al sol sin cubrirlo totalmente, genera un efecto visual de aro de fuego . Según la Asociación Astronómica Americana, la franja de máxima visibilidad cruzará la Antártida y diversas zonas oceánicas del sur, mientras que en otros puntos del globo se manifestará como un ocultamiento parcial.

En el territorio mexicano, la observación de este suceso se realizará primordialmente mediante el uso de herramientas tecnológicas como simulaciones y transmisiones de carácter especializado.

La relevancia de este eclipse coincide temporalmente con la fase de Luna nueva y el paso del cometa C/2024 E1 (Wierzchos) cerca de nuestro planeta el mismo día 17, aunque dicho cuerpo celeste no representará ninguna consecuencia o alteración para la Tierra.

Desde la perspectiva del Instituto de Ciencias Planetarias, estas coincidencias en el firmamento permiten a la humanidad profundizar en el entendimiento de las fuerzas gravitatorias y los movimientos internos del sistema solar, alejándose de una simple apreciación visual para convertirse en una lección directa de mecánica cósmica.

Eventos astronómicos de febrero 2026

La actividad del mes comenzará el 1 de febrero con la denominada Luna de Nieve , una Luna llena que destaca por su gran luminosidad y su proximidad al cúmulo estelar del Pesebre en la constelación de Cáncer.

Esta fecha también marcará la primera ocultación lunar del cúmulo del Pesebre, evento que se repetirá el día 28. El calendario lunar continuará con el cuarto menguante el 9 de febrero, la mencionada Luna nueva el 17, y finalizará con el cuarto creciente el 24 de febrero.

En cuanto a la actividad planetaria, Mercurio será un actor relevante al alcanzar su punto de mayor separación visual respecto al Sol el 19 de febrero, brindando una ventana ideal para su avistamiento. No obstante, este mismo planeta entrará en fase retrógrada el día 25, mientras que Urano concluirá su propio periodo retrógrado el 4 de febrero.

Alineación de 6 planetas en febrero 2026

Hacia finales de mes, específicamente el 28 de febrero, se producirá una impactante alineación visual donde seis planetas y la Luna se ubicarán en una misma zona del cielo, un fenómeno producto de la perspectiva terrestre que resalta la organización del vecindario espacial.

La agenda de interacciones entre el satélite terrestre y otros cuerpos es sumamente extensa. Durante el mes se registrarán ocultaciones de la estrella Régulo el día 3, Antares el 11, y de los planetas Plutón el 15, Marte el 16 y Mercurio el 18.

Lunas de febrero 2026

Además, la Luna pasará cerca de diversos objetos: Spica el 7, Venus el 18, Saturno y Neptuno el 19, Urano y Aldebarán el 23, las Pléyades el 24 —momento idóneo para contrastar objetos cercanos con estructuras del espacio profundo— y finalmente Júpiter y Pólux el 27 de febrero.

El mes cerrará con encuentros específicos como la conjunción de Venus y Mercurio, además de la oposición del asteroide 7 Iris el 27 de febrero. Estas observaciones, que coinciden con los aniversarios del descubrimiento de Plutón y del nacimiento de Galileo Galilei, reafirman la posición de la Tierra en un universo en constante cambio, donde cada alineación y eclipse sirve como recordatorio de la compleja dinámica que rige el espacio exterior.

