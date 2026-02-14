Fiscalía de Perú abre segunda investigación contra José Jerí; de esto lo acusan

La Fiscalía de Perú abrió una investigación contra José Jerí por supuesto tráfico de influencias agravado, en el marco de presuntas irregularidades en contrataciones dentro del Ejecutivo.

Entre las diligencias dispuestas por el fiscal Tomás Gálvez se encuentra la toma de declaración del mandatario peruano, programada para el lunes 2 de marzo a las 2:30 de la tarde en la sede del Palacio de Gobierno.

El Ministerio Público también solicitó al secretario general de la Presidencia de la República que remita los reportes de las designaciones de diversas profesionales contratadas, así como la normativa que reguló el proceso de contratación.

#LOÚLTIMO 🚨 La Fiscalía abre investigación preliminar contra José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias, ilícito penal previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado. El plazo de la investigación preliminar es… pic.twitter.com/7dl14H7KYS — Latina Noticias (@Latina_Noticias) February 13, 2026

Contrataciones bajo revisión

La investigación preliminar busca determinar si José Jerí intervino de manera indebida en la contratación de personas en el Despacho Presidencial y otras áreas del Ejecutivo.

El Ministerio Público solicitó los reportes de designación y contratos de diversas profesionales incorporadas entre octubre y enero, así como la normativa bajo la cual se realizaron esas contrataciones.

El caso cobró notoriedad tras un reportaje televisivo en Perú que informó sobre reuniones no oficiales del mandatario con empresarios chinos y posteriores incorporaciones en el aparato estatal.

¿Qué es el tráfico de influencias agravado?

En la legislación peruana, el delito de tráfico de influencias sanciona a la autoridad o funcionario que utiliza su posición para intervenir en decisiones administrativas en beneficio propio o de terceros.

La modalidad agravada contempla penas mayores cuando la conducta involucra a altos funcionarios del Estado.

Congreso debatirá mociones de censura

En paralelo a la investigación fiscal, el Congreso peruano realizará este martes 17 de febrero un pleno extraordinario para debatir mociones de censura contra José Jerí.

La sesión fue convocada tras validarse 78 firmas necesarias para iniciar el procedimiento. El pleno comenzará a las 10:00 de la mañana y los legisladores decidirán si procede o no la censura del mandatario.

De aprobarse la moción, José Jerí sería separado del cargo conforme al reglamento parlamentario.

Casos similares en América Latina

La investigación contra José Jerí se inscribe en un contexto regional donde presidentes y exmandatarios han enfrentado procesos por presunto uso indebido del cargo o por influir en decisiones administrativas.

En Perú, varios presidentes fueron investigados en la última década. El expresidente Pedro Castillo enfrentó investigaciones por presuntos actos de corrupción antes de su destitución en 2022. También Martín Vizcarra fue investigado por presuntas irregularidades cuando era gobernador regional.

En Colombia, el exmandatario Álvaro Uribe fue investigado por presunta manipulación de testigos y enfrentó detención domiciliaria en 2020 en un proceso judicial que tuvo impacto político nacional.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en primera instancia por irregularidades en contratos de obra pública, en un caso que continúa en revisión judicial.