Presidente de Perú bajo investigación por reuniones con empresario chino; comparecerá ante el Congreso este 21 de enero

La Fsicalía de Perú abrió una carpeta de investigación en contra del presidente, José Jerí , tras reuniones no registradas con un empresario chino. La persona con la que sostuvo los encuentros es el empresario chino Zhihua Yang, quien presuntamente habría brindado patrocinios irregulares, desatando una tormenta que ya tiene a la oposición exigiendo la renuncia o vacancia del jefe de Estado.

El Ministerio Público busca determinar si el presidente cometió el delito de tráfico de influencias al sostener estas reuniones.

#LOÚLTIMO| 🔴 Presidente José Jerí pide presentarse mañana ante la comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones no registradas oficialmente con un empresario chino.





Revisarán cámaras de seguridad para confirmar los encuentros del presidente

La fiscal Diana Mayra Paico Guevara ha ordenado la recopilación de videos de seguridad en puntos clave. La orden incluye el rastreo de cámaras en la Municipalidad de Lima, el distrito de San Borja y una vivienda particular.

El objetivo, según la fiscalía, es confirmar los movimientos del presidente y el empresario chino, luego de que un reportaje del programa Punto Final revelara que estas citas ocurrieron a espaldas de la transparencia pública.

¿Qué pasó en el encuentro entre el presidente de Perú y el empresario?

El caso también llamado "Chifagate" se centra en dos momentos específicos que el presidente, de acuerdo a la investigación, no reportó. El primero ocurrió el 26 de diciembre de 2025, y el segundo, el pasado 6 de enero de 2026, cuando Jerí fue visto en el establecimiento Market Capón, ubicado en el Barrio Chino (Jirón Paruro), propiedad de Yang.

Para la justicia peruana, que un presidente se reúna en privado con un contratista del Estado sin dejar registro es una señal de alerta máxima sobre posibles acuerdos bajo la mesa.

🔴 Elio Riera, defensa de Zhihua Yang: "Se debe actuar, yo considero la vacancia para José Jerí"





Jerí comparecerá ante el Congreso de Perú este 21 de enero

La presión ha escalado tanto que el Congreso de la República ya oficializó la presentación de José Jerí para este miércoles 21 de enero a las 2:00 p. m (1:00 pm hora México). En una sesión extraordinaria en la sala Miguel Grau, el mandatario deberá responder un pliego de preguntas sobre quiénes lo acompañaron, qué temas se trataron y por qué decidió ocultar estos encuentros.

Las 7 preguntas que el presidente debe responder ante el Congreso

El Congreso ha sido muy específico en lo que quiere saber. Entre los puntos más críticos que Jerí debe aclarar se encuentran:

