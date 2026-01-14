Alcaldías en alerta por intenso frío en la CDMX: ¿cuándo termina la temporada invernal?

¿Cuándo termina el invierno? La Ciudad de México ( CDMX ) enfrenta un periodo de bajas temperaturas que ha llevado a las autoridades a activar doble alerta por frío en distintas alcaldías. El fenómeno ocurre en pleno invierno, una temporada que cada año concentra las temperaturas más bajas en la capital.

Alcaldías con bajas temperaturas en la CDMX

Las bajas temperaturas se han presentado principalmente en alcaldías con zonas altas y áreas abiertas, donde el descenso térmico es más pronunciado durante la madrugada y el amanecer.

El clima para este 14 de enero, la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C, además puede presentarse una ligera lluvia en varias partes de la CDMX.

Alerta Amarilla

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Alerta Naranaja

Tlalpan

Esta alcaldía ha sido una de las que diariamente registra un descenso en la temperatura, con valores que han llegado hasta un grado centígrado.

🦺 Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 14/01/2026, en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LnLkB61U6Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 13, 2026

El pasado lunes 12 de enero, durante la madrugada, se activó la alerta naranja en las alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde las temperaturas descendieron hasta los 0 grados centígrados.

¿Cuándo termina el invierno?

En la Ciudad de México, el invierno termina oficialmente el 20 de marzo, con la llegada del equinoccio de primavera.

Aunque el cierre astronómico del invierno es en esa fecha, las bajas temperaturas suelen disminuir gradualmente desde finales de febrero, y los días comienzan a ser más templados conforme avanza marzo, aunque aún pueden presentarse madrugadas frías.

¿Cómo cuidarte del frío durante la temporada invernal?

Durante esta temporada de frío, es importante seguir las recomendaciones para proteger la salud. Se sugiere cubrir nariz y boca al salir, usar ropa abrigadora y vestir en capas para conservar el calor corporal.

🥶 En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones de Ollin, el Chapulín de la Prevención:



▶️ Cubre nariz y boca

▶️ Usa ropa abrigadora y en capas

▶️ Evita cambios bruscos de temperatura

▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/48Go4mFB9l — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 13, 2026

También es fundamental evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación balanceada, priorizando el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.