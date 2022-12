Le invitan una “cheve” a oso en cabaña de Nuevo León

Una más de osos en Nuevo León, en esta ocasión una padre y su hijo convivía en una cabaña cuando de pronto llegó un oso y los sorprendió, ambos se mantuvieron quietos para evitar cualquier situación de riesgo que pudiera ocurrir con el mamífero, claramente en el video, el lo que busca es alimento ya que husmea por la mesa y algunas cosas para ver si encuentra algo que comer, las dos personas que presenciaron la situación se muestran atónitos por el encuentro, sin embargo muestran total calma en todo momento e inlcuso hasta le invitan una “cheve”

“ Oye guëy estamos pispeando a toda madre,que vienes a hacer aqui con nosotros con mi hijo y conmigo no chingues guëy te lo vas a llevar?

-Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo

-No quieres una cheve?, mira mijo, saludo al oso mijo, hola oso, estás precioso cabrón

-No te muevas, no te muevas

-No ya sé, hey ya no hay cheve ahí no chingues, las cheves están abajo, las cheves están abajo

-Déjalo,déjalo, déjalo, déjalo

-¿Como estás cabrón?, salud ”

Luego de que el oso estuvo alrededor de un minuto con ellos sin encontrar algún alimento se retiró del lugar y dejó todo en una anécdota más de osos en Nuevo León.