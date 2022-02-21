Regresa Moai Tau a casa luego de 152 años

Luego de haber pasado 152 años en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, Moai Tau regresa a Isla de Pascua.

Con una ceremonia, llena de cantos y bailes, autoridades comenzaron la despedida de Moai Tau, una de las más de mil estatuas monolíticas humanoides ubicadas en toda la Isla de Pascua, lugar llamado por los nativos Rapa Nui.

La pieza de piedra, con un peso de 715 kilos, dejará el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, después será trasladada a bordo de un camión a la ciudad portuaria de Valparaíso, lugar de donde zarpará en un buque de guerra el próximo 28 de febrero, para iniciar un viaje de cinco días a la Isla de Pascua.

El moai 🗿 más antiguo que resguardaba nuestro museo se despide del MNHN ,y comienza su viaje con música 🎶 pic.twitter.com/J6YmI4m3vH — Museo Nacional de Historia Natural (@MNHNcl) February 21, 2022

Desde hace cuatro años, habitantes de Isla de Pascua pidieron el regreso de Moai Tau, petición que fue representada por la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, Codeipa, así como del Consejo de Ancianos y la Comunidad Indígena Ma'u henua ante autoridades chilenas y se logró.

"Son 152 años que esté moai ha estado, aquí bajo todos los cuidados todos los resguardos de los funcionarios de este museo para el conocimiento de miles de chilenas y chilenos de la cultura Rapa Nui, señaló Consuelo Valdés, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

En el Museo Nacional del Historia Natural de Chile permanecerán dos moai más chicos.

¡Moai Tau vuelve a Rapa Nui después de 152 años!

Antes del comienzo del regreso a la isla Rapa Nui, pasará por un riguroso sistema de embalaje. La escultura monolítica en roca basáltica pesa 715 kilos y está montada sobre una plataforma de hormigón de 230 kilos. pic.twitter.com/2KLMAv7agl — Patrimonio_cl (@patrimonio_cl) February 21, 2022

Hogar dulce hogar

El nuevo hogar de Moai Tau será el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, MAPSE, también conocido como Museo de Isla de Pascua.

El retorno de Moai Tau forma parte de un programa de repatriación llamado Ka Haka Hoki Mai Te Mana Tupuna que tiene como objetivo devolver a Rapa Nui objetos sagrados y funerarios de sus ancestros, algo que también quieren negociar con Reino Unido para recuperar el moai que tiene el Museo Británico.

Hoy, de nuevo, un día especial en el MNHN. El moai 🗿 más antiguo que resguardaba el MNHN comienza su regreso al terruño original. Desde que el MNHN está en la Quinta Normal, el moai ha sido uno de sus huéspedes más ilustres.

Con una ceremonia comienza su viaje a Rapa Nui 😉 pic.twitter.com/aegO4zZFwC — Museo Nacional de Historia Natural (@MNHNcl) February 21, 2022

¿Cómo salió de casa?

En 1870, cuando la misión liderada por la corbeta O'Higgins llegaron a Isla de Pascua, a través de una carta, la tripulación recibió la instrucción de traer una estatua que fortaleciera la colección de Museo Nacional de Historia Natural de Chile.

Gracias a ese pedido, Moai Tau dejó Isla de Pascua para ser exhibido como pieza permanente en el recinto.

Isla de Pascua o Rapa Nui, se ubica en Oceanía, el Pacífico Sur, sin embargo pertenece a Chile y se ubica a 3 mil 219 kilómetros de distancia de la nación sudamericana.

Tiene una superficie de poco más de 163 kilómetros cuadrados, es ahí, donde más de mil moais fueron hechos por los habitantes, son esculturas que atraen al turismo y razón por la cual este lugar es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.