Islandia elige a mayoría de mujeres en su Parlamento ¡Histórico!

Islandia eligió a más mujeres que hombres en su Parlamento, con lo que obtuvo un resultado histórico porque se convirtió en el primer país de Europa en realizarlo, reportaron agencias internacionales.

En las elecciones realizadas este sábado, Islandia eligió a treinta y tres mujeres para su Parlamento integrado por 63 escaños; el resto de espacios serán ocupados por 30 hombres. En las últimas votaciones, Islandia solamente había elegido a 24 mujeres.

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"Desde un punto de vista histórico e internacional, la noticia más significativa es que las mujeres son ahora por primera vez mayoría en el Parlamento islandés, el primero en Europa. Es una buena noticia", dijo el presidente Gudni Johannesson a una televisora local.

La batalla aún no está ganada, pero estamos orgullosos de liderar el camino en la igualdad de género a nivel mundial.

Al respecto, el presidente Gudni Johannesson agregó que Islandia “hizo historia hoy al convertirse en el primer país en elegir una mayoría femenina en el Parlamento de Europa”. También extendió su agradecimiento a “todos aquellos que han luchado incansablemente por los derechos de las mujeres”.

Iceland made history today by becoming the first country to elect a female majority in parliament in Europe. I extend my thanks to all those who have fought tirelessly for women's rights. The battle is not yet won, but we are proud of leading the way in #genderequality globally🇮🇸 — President of Iceland (@PresidentISL) September 26, 2021

Islandia, el país con mayor igualdad de género en el mundo

El informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publicado en marzo de este año, clasificó a Islandia, una isla del Atlántico Norte de 371 mil habitantes, como el país con mayor igualdad de género en el mundo por duodécimo año consecutivo.

Solo otros tres países: Ruanda, Cuba y Nicaragua, tienen más mujeres que hombres en el Parlamento, mientras que México y Emiratos Árabes Unidos tienen una división exacta de 50/50, según datos de la Unión Interparlamentaria.

En Europa, Suecia y Finlandia tienen un 47% y un 46% de mujeres en el Parlamento, respectivamente.

"¡Islandia está una vez más liderando el camino hacia la igualdad de género!", dijo la embajadora de Reino Unido en Islandia, Bryony Mathew, en su cuenta de Twitter.

#Iceland is yet again leading the way on #genderequality! In yesterday’s #election, 52.4% of parliamentary seats were won by #women 💪🏽. I think this makes Iceland the 1st country in #Europe to elect more women than men in a parliamentary election. Fantastic! 👏🏾👏🏾👏🏾 #kosingar https://t.co/iFB574sX9f — Dr Bryony Mathew (@BryonyMathew) September 26, 2021