IMÁGENES SENSIBLES: Israel bombardea Gaza tras anuncio del plan “Nueva Gaza” de EU en Davos

Ataques del Ejército de Israel dejaron al menos cinco palestinos muertos en la Franja de Gaza , de acuerdo con autoridades sanitarias locales, en una nueva escalada de violencia que se produce pese al alto al fuego vigente desde octubre.

Los bombardeos ocurrieron pocas horas después de que Estados Unidos anunciara en el Foro Económico Mundial de Davos un plan de reconstrucción integral para el enclave palestino, denominado “Nueva Gaza ”, como parte de la llamada Junta de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump.

Mientras Washington plantea un ambicioso proyecto inmobiliario y tecnológico para el enclave palestino, sobre el terreno continúan los ataques, las víctimas civiles y la incertidumbre sobre el futuro de más de dos millones de personas que permanecen desplazadas tras más de dos años de guerra.

A pesar del alto al fuego, Israel ha mantenido el control de más de la mitad del territorio gazatí | Reuters

¿En qué consiste el plan de Estados Unidos para la “Nueva Gaza”?

El plan fue presentado en Davos por Jared Kushner , yerno y asesor cercano de Donald Trump , quien mostró un “plan maestro” que plantea reconstruir Gaza desde cero con torres residenciales, centros de datos, parques industriales y desarrollos turísticos frente al mar Mediterráneo.

Las diapositivas exhibidas describen una Gaza transformada en un polo económico regional, con infraestructura similar a la de ciudades como Dubái o Singapur. La reconstrucción comenzaría en Rafah, al sur del enclave, una zona que actualmente se encuentra bajo control militar israelí.

JUST IN - Jared Kushner shows a slideshow outlining the “master plan” for the future of Gaza pic.twitter.com/vSGZRFrRSv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 22, 2026

Sin embargo, la propuesta no detalla cómo se garantizarán los derechos de propiedad de los palestinos que perdieron sus viviendas, ni dónde vivirán los desplazados durante el proceso de reconstrucción. Tampoco se ha precisado quién financiará el proyecto, que requeriría retirar cerca de 68 millones de toneladas de escombros.

La Junta de Paz de Trump y las críticas internacionales

La llamada Junta de Paz es una iniciativa promovida por Donald Trump con el objetivo de intervenir en conflictos internacionales y acelerar acuerdos políticos y económicos. Su lanzamiento en Davos ha generado inquietud entre analistas y diplomáticos, que advierten que podría competir con organismos multilaterales tradicionales.

En el caso de Gaza , el plan ha sido criticado por organizaciones palestinas y defensores de derechos humanos, quienes consideran que prioriza intereses económicos sin atender primero la crisis humanitaria ni las causas políticas del conflicto.

Donald Trump ha llegado a describir Gaza como una posible “Riviera de Medio Oriente”, una narrativa que ha sido rechazada por líderes palestinos, quienes advierten que no puede haber reconstrucción sin justicia, garantías de seguridad y soberanía.

Today marks a historic new beginning in the Middle East. pic.twitter.com/GRek5ORLC6 — Jared Kushner (@jaredkushner) January 15, 2026

Violencia en Gaza pese al alto al fuego

Mientras se anunciaba el plan en Suiza, en Gaza se registraron nuevos ataques. Autoridades de salud informaron que cuatro personas murieron por disparos de tanques israelíes en el barrio de Zeitoun, al este de la ciudad de Gaza, mientras que una quinta víctima falleció en Khan Younis, en el sur del enclave.

Five people were killed by Israeli shelling in Gaza, with videos showing a child gazing at a victim in a body bag, as President Trump launched the Board of Peace for the enclave's rebuilding https://t.co/RPt0mCnP25 pic.twitter.com/lmBWvo6m6Y — Reuters (@Reuters) January 22, 2026

El Ejército israelí no emitió comentarios inmediatos sobre los hechos. Un día antes, ataques israelíes habían dejado 11 muertos, entre ellos dos menores de edad y tres periodistas, según reportes médicos locales.

Israel ha acusado en repetidas ocasiones a combatientes de Hamás de operar en zonas civiles, mientras que organizaciones internacionales han advertido sobre el alto número de víctimas no combatientes y los riesgos para periodistas y personal humanitario.

Cifras del conflicto en Gaza

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 71 mil palestinos han muerto, según autoridades sanitarias de Gaza . Israel sostiene que su operación busca desmantelar a Hamás y evitar nuevos ataques contra su territorio.

A pesar del alto al fuego, Israel ha mantenido el control de más de la mitad del territorio gazatí, mientras que la violencia continúa amenazando cualquier avance político o de reconstrucción.