¡Sin precedentes! Israel demolió complejo de agencia palestina de la ONU en Jerusalén Este

Israel demolió este lunes edificios dentro del antiguo complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, una instalación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que durante años fue utilizada para labores humanitarias y administrativas.

El jefe de la UNRWA , Philippe Lazzarini , calificó la incursión como "un ataque sin precedentes" y una violación abierta del derecho internacional, al tratarse de instalaciones de Naciones Unidas que gozan de inmunidad y protección bajo convenios internacionales.

A new level of open & deliberate defiance of international law, including of the privileges & immunities of the United Nations, by the State of Israel.



Early this morning, Israeli forces stormed the UNRWA Headquarters, a United Nations site, in East Jerusalem.



Bulldozers… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 20, 2026

La demolición ocurre en medio de una ofensiva política y legal de Israel contra la UNRWA , luego de que el Parlamento israelí aprobara leyes que restringen y prohíben las operaciones de la agencia en territorio que Israel considera bajo su jurisdicción, incluida Jerusalén Este, pese a que la ONU no reconoce esa soberanía.

¿Qué función tenía el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este?

De acuerdo con Reuters, el complejo demolido fue durante décadas la sede administrativa de la UNRWA en Jerusalén Este y se utilizaba para coordinación humanitaria, almacenamiento de ayuda y apoyo logístico para operaciones en Cisjordania y Gaza.

I strongly condemn the Israeli authorities’ actions to demolish the @UNRWA Sheikh Jarrah compound, which remains @UN premises.



The continued escalatory actions against UNRWA are unacceptable & inconsistent with Israel’s clear obligations under international law.



I urge the… — António Guterres (@antonioguterres) January 20, 2026

"Condeno enérgicamente las acciones de las autoridades israelíes para demoler el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah, que sigue siendo una instalación de la ONU .

La escalada continua de acciones contra la UNRWA es inaceptable e incompatible con las claras obligaciones de Israel bajo el derecho internacional.

Exhorto al Gobierno de Israel a que cese de inmediato la demolición y a que devuelva el complejo, así como otras instalaciones de la UNRWA , a las Naciones Unidas ." escribió António Guterres, Secretario General de la ONU .

Aunque la instalación había sido desalojada de personal internacional en meses recientes por órdenes israelíes, la ONU sostiene que el complejo seguía siendo propiedad de Naciones Unidas y mantenía su estatus de inviolabilidad conforme al derecho internacional.

¿Había personal de la ONU al momento de la demolición?

Según AP, no había trabajadores internacionales de la UNRWA dentro del complejo cuando las fuerzas israelíes ingresaron con maquinaria pesada para demoler los edificios.

A dark day for the @UN draws to a close in #EastJerusalem.



This morning at dawn, armed Israeli security forces arrived at @UNRWA’s compound in Sheikh Jarrah. Bulldozers forcibly entered the compound shortly thereafter, immediately starting to demolish buildings inside the… pic.twitter.com/Dzf5YWK53D — Roland Friedrich (@GRFriedrich) January 20, 2026

La evacuación se produjo tras decisiones del gobierno israelí de restringir la presencia de la agencia, lo que, de acuerdo con la ONU , no anula la protección legal de las instalaciones, incluso si no estaban en uso activo.

¿Bajo qué argumento actuó Israel?

Israel sostiene que actuó conforme a legislación interna aprobada en 2024, que prohíbe a la UNRWA operar dentro de áreas que considera bajo su soberanía y limita cualquier cooperación oficial con la agencia.

El gobierno israelí ha acusado a la UNRWA de parcialidad y ha señalado que algunos de sus empleados habrían tenido vínculos con grupos armados, acusaciones que la ONU ha rechazado, aunque ha abierto investigaciones internas en casos específicos.

A lost moral compass opens a barbaric new era: after Israeli officials compete to take credit for the storming & destruction of a United Nation compound in occupied East Jerusalem, others call for the annihilation of an entire community of UNRWA staff.



These statements from… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 20, 2026

¿Qué dice el derecho internacional sobre la demolición del complejo de la UNRWA?

La Organización sostiene que esas instalaciones están protegidas por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas , que obliga a los Estados miembros a respetar la inviolabilidad de sus sedes.

Además, Reuters y CNN recuerdan que la Corte Internacional de Justicia determinó en 2025 que Israel no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Este y que está obligado, bajo el derecho internacional, a facilitar las operaciones humanitarias de la UNRWA , no a impedirlas.

¿Por qué la ONU señala que esto es "un peligroso precedente"?

Philippe Lazzarini advirtió que lo ocurrido en Jerusalén Este podría sentar un precedente global, al normalizar ataques contra agencias internacionales y misiones diplomáticas si no existe una respuesta firme de la comunidad internacional.

“Lo que hoy ocurre con la UNRWA podría repetirse mañana con cualquier otra organización internacional", alertó.