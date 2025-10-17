Desde hace al menos un año, el gobierno está asfixiando a las escuelas particulares de educación superior y los representantes de este sector señalan a un responsable, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) identificado como Israel Jerónimo López.

Es el director de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la SEP, que llena de obstáculos burocráticos a las escuelas que brindan educación de manera privada en nuestro país.

Representantes de instituciones privadas señalan que al menos 200 planteles de todo el país han reportado irregularidades y que incluso les ponen trabas para obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

“Nos están pidiendo hasta dinero para resolver”, dijo un testimonio a Fuerza Informativa Azteca (FIA) y señaló a Israel Jerónimo López como el encargado de esos sobornos.

Una trayectoria en la SEP muy lejana de la “disciplina y transparencia”

Este funcionario de la SEP también tiene un perfil profesional dudoso, porque según la Constancia de Situación Profesional, primero se tituló en una maestría y después en el grado de licenciatura, cuando tiene que ser al revés.

Además, cuando se desempeñaba como subsecretario de Educación Media Superior en el Estado de México, ostentaba tener un doctorado, cuando todavía no obtenía el grado.

El cargo como subsecretario en Edomex lo ocupó de febrero de 2019 hasta septiembre de 2023; también fue asesor de Proyectos Estratégicos Presupuestales en la Oficialía Mayor de la SEP, de junio 2012 a enero 2013.

En ese mismo documento, Israel Jerónimo López se describe como “un servidor público comprometido a conducirse con disciplina y transparencia”, algo que parece contrario a los señalamientos que existen en su contra.

Fuerza Informativa Azteca solicitó una postura de la SEP, pero hasta el momento, no se ha obtenido respuesta.