¡Fuerte incendio en Acolman! Bodega se prende en llamas sobre la carretera Lechería-Texcoco

¡Más de 3 horas de caos! Este jueves 8 de enero, se registró un fuerte incendio en una fábrica dedicada a la elaboración de alimento para ganado sobre la carretera federal Texcoco-Lechería, a la altura del municipio de Acolman.

Bodega se incendia en Acolman, Edomex hoy 8 de enero

Alrededor de las 15:00 horas, bomberos y elementos de Protección Civil del Estado de México atendieron el reporte de un siniestro en una bodega donde se almacenaban pacas de paja, lo que ha provocado que las llamas tarden en extinguirse.

Debido al tipo de material y a que el predio tiene una extensión aproximada de 4 mil metros cuadrados, el incendio generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Sin que hasta el momento, se reporten personas lesionadas.

Ante la magnitud del fuego, cuerpos de bomberos de municipios aledaños, así como elementos de la Guardia Nacional, se sumaron a las labores para sofocar las llamas y evitar que se propague a zonas cercanas.

Para facilitar el combate, los bomberos realizaron boquetes en las paredes del inmueble, lo que permite atacar el fuego desde distintos puntos.

Además, con apoyo de maquinaria pesada, se trabaja en la remoción del material incendiado con el objetivo de lograr el control total del siniestro en los próximos minutos.