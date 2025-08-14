¿Salió positivo? Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, muestra antidoping tras polémica

Un tenso momento durante la “mañanera” de Piedras Negras puso al alcalde morenista Jacobo Rodríguez en jaque, pues una reportera le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping, lo cual desató una fuerte reacción del edil. Esto, en una exposición sobre la iniciativa de que los bomberos de la demarcación se realicen exámenes toxicológicos.

En un principio, Jacobo Rodríguez evadió la pregunta y acusó a la reportera de estar influenciada por “adversarios políticos”. Sin embargo, la presión mediática y el debate en redes sociales lo obligaron a rectificar su postura horas después.

Alcalde Jacobo Rodríguez de Piedras Negras muestra antidoping negativo tras polémica

El alcalde admitió que su reacción fue inadecuada y aseguró que está “totalmente dispuesto” a hacerse prueba. Para calmar las aguas y demostrar su compromiso con la transparencia, el funcionario hizo pública una prueba antidoping negativa, esto, a través de un video compartido en su cuenta oficial de X.

“Aquí está. Opiáceos negativo, metanfetaminas negativo, cocaína negativo, anfetamina negativo y cannabis negativo. No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del mejor gobierno de México, Piedras Negras de Coahuila (...)", señaló mientras sostenía su prueba.

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, explota contra reportera por antidoping

“¿Estaría usted dispuesto a someterse a las pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?“, cuestionó la reportera.

Con un notable rostro de molestia, el alcalde contestó a la reportera: “Hoy vienes a quererme atacar de esa manera ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que ando drogado?. Yo también te estoy preguntando (...) ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado? ¿Por qué no se lo preguntas a Lorenzo o a los regidores? ¿Qué es lo que quieres lograr?“.

Tras la respuesta, la reportera rechazó haberlo señalado como un drogadicto y reiteró el sentido de su pregunta, el cual era que el alcalde podría poner el ejemplo.