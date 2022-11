Localizan viva a África Montserrat, su familia la buscaba en Jalisco

África Montserrat Alday, joven de 18 años de edad, denunciada como desaparecida, fue ubicada y resguardada por personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) del estado de Jalisco, por lo que ya fue puesta a disposición del área de Protocolo Alba, quienes se encargarán de regresarla con su familia.

Se trata de África Montserrat, quien el pasado 25 de octubre fue presentada la denuncia por su desaparición, al ya no tener noticias sobre su paradero.

Al tomar conocimiento de los hechos, la FEPD realizó estrategias y operativos de búsqueda con la finalidad de la localización de la joven.

Esta mañana, la joven fue ubicada y se desprende de las investigaciones que la joven se había ausentado por iniciativa propia, por lo que se descarta que fue víctima de la comisión de algún ilícito.

Al ser localizada se le aplicaron los protocolos de búsqueda, por lo que África Montserrat fue resguardada de inmediato y remitida a una valoración médica, constatando que de encuentra bien de salud. Por lo que será reintegrada a su núcleo familiar.

¿Qué pasó con África Montserrat?

África Montserrat de 18 años desapareció el pasado 25 de octubre en la calle Ramón Corona del centro de Zapopan, Jalisco.

Esta es la última imagen que tienen de ella, camina con su perrito chihuahua de nombre “Yonkee” en los brazos.

Su madre a una semana de su desaparición emprendió la búsqueda.

“Toda la familia, amigos, gente con la que hemos conectado que lamentablemente, no he necesitado ni llegar a diez personas cuando dos ya me dijeron que viven la misma experiencia, tan solo la persona que estaba yo imprimiendo estás imágenes y la chica llorando porque también busca a su hermana”, señaló su madre ayer.

Acudió al parque de Los Pinitos en Zapopan para repartir volantes, mientras la fiscalía del estado a través del área de personas desaparecidas, emitía una alerta y daba inicio con las investigaciones

La familia de África Montserrat, originaria de la Ciudad de México no perdió la esperanza de encontrarla con vida y aí ocurrió.