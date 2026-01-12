Noche roja en Jalisco: Asesinan a tres jóvenes en la ZMG y muere otro tras salir del anexo

La noche de este domingo y la madrugada del lunes trajeron una estela de violencia, tragedia y rescates angustiosos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Mientras en una colonia tres jóvenes perdían la vida a balazos, en la Barranca de Oblatos, el miedo se apoderaba de una familia entera.

ZMG de Noche : Aquí el recuento de los hechos que marcaron la jornada nocturna.

Los "cazaron" en la Vicente Guerrero: Tres muertos

La violencia estalló en la colonia Vicente Guerrero de Guadalajara. En el cruce de las calles Juan Suárez de Peralta y Bernal Díaz del Castillo, sujetos armados atacaron a tres hombres de entre 25 y 30 años.

Al llegar la Policía Municipal, dos ya habían fallecido en el lugar. El tercero, gravemente herido, murió poco después en el puesto de socorros. La Fiscalía del Estado ya investiga este ataque directo que cobró tres vidas en un instante.

Misterio en Tlaquepaque: Salió del anexo para morir

En la colonia San Martín de las Flores, la tragedia tuvo un tinte de misterio. Un hombre que recientemente había salido de un centro de rehabilitación ("anexo") falleció al llegar a su casa en la Privada Jalisco y Santa Cruz.

El reporte al 911 indicaba que llegó con lesiones por agresión física. Sin embargo, al arribo de los paramédicos, solo pudieron confirmar su deceso. Será la necropsia la que revele qué o quién le quitó la vida apenas recuperó su libertad.

Terror en la Barranca: "La noche los atrapó"

No todo fue crimen. En la Barranca de Oblatos, el equipo de Guardabosques protagonizó un rescate contrarreloj. Un reporte alertó sobre ocho personas extraviadas (cinco adultos y tres menores) que habían bajado a las famosas "Pilitas".

La oscuridad les impidió encontrar el camino de regreso. Afortunadamente, cerca de las 8:00 de la noche, fueron localizados y extraídos. Salvo una mujer con deshidratación y descompensación, todos regresaron a salvo.

Zapopan: Imprudencia al volante con niños a bordo

Finalmente, en la colonia Jardines del Sol, ignorar un semáforo en rojo pudo terminar en tragedia. En el cruce de Avenida Mariano Otero y Prado de los Cedros, tres vehículos chocaron violentamente.

A pesar de que uno de los autos fue pérdida total y de que viajaban varios menores de edad, paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que, milagrosamente, no hubo lesiones de gravedad.

