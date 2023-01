Revelan video de atropellamiento de hermanos en Jalisco

Son imágenes del pasado 3 de diciembre en Av. Vallarta en Zapopan, Jalisco. Fue captado un atropellamiento con un desenlace fatal.

Se observa cómo una mujer desciende del auto estacionado a un costado de la transitada avenida, en segundos se ve cómo una camioneta embiste a las dos personas.

Leticia Cristina, perdió la vida luego de que un vehículo de una empresa de transporte la embistiera a ella y a su hermano.

“Lety falleció una hora después y su hermano falleció horas más tarde en un hospital particular, el tipo está en prisión acusado de homicidio culposo y la ley le permite que sigan el juicio a través de una libertad condicional, tiene dos homicidios encima”, mencionó Enrique Gil, esposo de Leticia Cristina.

Exigen justicia por muerte de hermanos

La familia pide que el señalado no enfrente el proceso penal en su contra en libertad, pues consideran que es un peligro para la sociedad, sobre todo al observar los videos.

“Los videos son muy claros, ellos se orillan con luces intermitentes, todas las personas que transitan los respetan, pasan más de ocho carros, una bici, y se ve que el tipo viene de la extrema izquierda y los embistió de izquierda a derecha hasta golpearlos”, agregó Enrique.

Actualmente el sujeto responsable se encuentra detenido y con el proceso penal abierto, la Fiscalía de Jalisco informó que el agente del Ministerio Público tiene los datos de prueba y fueron presentados ante el juez quien está por resolver el futuro del conductor que atropelló a los hermanos dejando luto en dos familias.

“Es una pérdida irreparable, a mis hijos les acaban de hacer una pérdida irreparable. En la cámara se ve perfectamente como ellos pasan y éste carro los embiste, no frenó, no hay huella de frenado”, dijo Enrique Muñoz, afectado.

Los más afectados son sus hijos de 12 y 17 años de edad; quienes no logran asimilar que su mamá nunca más volverá a estar con ellos. “No paran de llorar, de hecho, no podemos llegar a la casa a dormir, estamos durmiendo en hoteles, no quieren llegar a dormir a la casa; el daño es gravísimo, no quieren sentir lo que les recuerda a ella”, mencionó Enrique Muñoz, sus hijos afectado por la pérdida de su esposa.

El vacío, la tristeza e impotencia tras esta pérdida es grande para el señor Enrique, quien solamente busca que se haga justicia y la empresa responsable pague los daños causados. Actualmente, el presunto conductor y culpable de la muerte de Leticia ya se encuentra detenido, mientras que la Fiscalía de Jalisco continúa con la recabación de datos en apoyo con las grabaciones de las cámaras de vigilancia del C5.