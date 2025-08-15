ZMG de Noche: Se arma riña a machetazos en Tlajomulco, Jalisco; mujer fue atacada a la cabeza
Resumen de la noche en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Un incendio provocado en Tlaquepaque desató el pánico, un hombre fue asesinado y una riña campal dejó 5 heridos en en Tlajomulco, Jalisco.
Los cuerpos de emergencia de la ciudad tuvieron una noche y madrugada de intensa actividad este viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, pues se atendieron diversos hechos violentos que dejaron un saldo de una persona muerta, varios heridos y cuantiosos daños materiales en distintos puntos de la metrópoli.
Incendio provocado desata el pánico en Tlaquepaque
Cerca de 300 personas vivieron momentos de angustia al ser evacuadas de un centro comercial por un incendio. El siniestro ocurrió en un establecimiento ubicado en la Carretera Antigua a Chapala y la calle San Isidro, en la colonia Ojo de Agua, en San Pedro Tlaquepaque.
Al activarse la alarma, 284 clientes y 15 empleados fueron desalojados. Bomberos municipales llegaron rápidamente y sofocaron las llamas que se concentraban en el área de servilletas y plásticos, evitando que el fuego se propagara. Tras revisar las cámaras de seguridad, las autoridades confirmaron que el incendio fue provocado: un sujeto ingresó, prendió fuego al pasillo y huyó. Ya se busca al responsable.
🔴#IMPORTANTE | Evacuaron a 248 clientes y 15 empleados a consecuencia de un incendio en un centro comercial de la Col. Ojo de Agua en Tlaquepaque, el fuego fue provocado de manera intencional en el área de plásticos. No hubo detenidos.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 15, 2025
Lo asesinan a balazos afuera de su casa en Tlajomulco
En la colonia Los Cántaros, en Tlajomulco de Zúñiga, el sonido de las balas alertó a los vecinos. Sobre el cruce de las calles Escultores y Sebastián, la policía municipal encontró a un hombre de aproximadamente 40 años tirado afuera de su domicilio con varias heridas de bala.
Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron su muerte en el lugar, informando que presentaba tres impactos de proyectil en el pecho, producidos por un arma de grueso calibre. En la escena se localizaron casquillos percutidos, pero no hubo testigos que pudieran ofrecer información sobre los agresores. La Fiscalía del Estado ya tomó el caso.
🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego en calles de la Col. Los Cántaros, la zona fue acordonada por las autoridades correspondientes.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 15, 2025
Patrulla de Tonalá se estrella contra un árbol en Tlaquepaque
Dos policías de Tonalá resultaron lesionados después de un aparatoso accidente en la colonia Camichines, en San Pedro Tlaquepaque. La patrulla en la que viajaban se impactó de costado contra un árbol en el camellón del cruce de las avenidas Niños Héroes y Patria.
Según los primeros reportes, el exceso de velocidad y el asfalto mojado provocaron que el conductor perdiera el control al intentar dar una vuelta en U. Un oficial sufrió una posible fractura de clavícula y su compañero otra en la pierna; ambos fueron trasladados a un puesto de socorros. La unidad fue declarada como pérdida total.
🔴#IMPORTANTE | A consecuencia del asfalto mojado y una mala maniobra, policías de Tonalá resultaron lesionados tras chocar su patrulla en un árbol de Av. Patria y Niños Héroes en Tlaquepaque.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 15, 2025
Riña campal a machetazos y postas deja 5 heridos en Tlajomulco
Viejas rencillas entre vecinos detonaron en una batalla campal que dejó un saldo de cinco personas heridas en la colonia Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco. La violenta riña ocurrió en el cruce de las calles Villa Alcobendas y Villa Barcelona.
Los servicios de emergencia atendieron a:
- Un hombre con seis impactos de arma de postas.
- Otro hombre con un machetazo en la espalda.
- Una mujer con un machetazo en el cráneo.
- Una mujer de la tercera edad y una menor con múltiples golpes.
Todos los lesionados fueron trasladados a la Cruz Verde Concepción del Valle para recibir atención médica.
🔴#IMPORTANTE | A consecuencia de una riña entre vecinos del Fraccionamiento Villa Fontana Aqua, una mujer y una menor resultaron golpeadas, un hombre tenía lesiones de composta, otro más de machete.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 15, 2025
