Japón lanza cohete al espacio pero se autodestruye minutos después

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) lanzó este martes su cohete H3 al espacio pero debido a un aparente fallo en sus motores secundarios, envió una orden de destrucción a su cohete H3 minutos después de que despegara para su vuelo inaugural, tras un anterior intento de lanzamiento suspendido el pasado febrero. El modelo formaba parte de la primera serie de cohetes del país en más de dos décadas.

Desarrollado conjuntamente por la JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, el cohete despegó del Centro Espacial Tanegashima, en Kagoshima (suroeste), a las 10:37 de la mañana de este martes, entre vítores de residentes locales y aficionados.

Se envió una orden de autodestrucción al cohete

Siguió su trayectoria prevista al espacio y la segunda fase se separó como se esperaba, pero no entró en ignición, por lo que se envió una orden de autodestrucción del mismo, explicó la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

JAXA señaló que todavía se desconoce el motivo por el cual los motores secundarios no llegaron a funcionar y apuntó que se encuentran investigando la causa.

"Estamos buscando la competitividad internacional y el mantenimiento de la independencia con un cohete que sea fácil de operar, de precio competitivo y que sea fiable para lanzar satélites", explicó el presidente de la JAXA, Hiroshi Yamakawa, en rueda de prensa.

Responsables de JAXA se disculparon por el error y dijeron haber empleado un comando para destruir el cohete 14 minutos después del despegar porque no había esperanzas de que completara su misión.

Restos cayeron en alta mar al este de Filipinas

Yasuhiro Funo, director de implementación de lanzamiento de la agencia, dijo que la segunda fase y su cargamento habían caído en alta mar al este de Filipinas. El cohete, que no iba a entrar en la órbita prevista y estaba lleno de combustible, no era seguro y había tenido que ser destruido.

No se reportaron daños o heridos por la destrucción de la nave ni por la caída de sus restos.

El cohete llevaba un Satélite Avanzado de Observación Terrestre

El cohete llevaba un Satélite Avanzado de Observación Terrestre, encargado principalmente de observar la Tierra y reunir datos para respuesta a catástrofes y trazar mapas, así como un sensor infrarrojo experimental desarrollado por el Ministerio de Defensa que puede monitorear actividad militar como lanzamientos de misiles.

Tres semanas después de un lanzamiento cancelado por otro problema distinto, el fallo del H3 era un revés para el programa especial japonés, y posiblemente para su programa de detección de misiles, así como una decepción para los aficionados al espacio que seguían el reintento de este martes.

El fallido lanzamiento, que implica que el país asiático no logró ninguno con éxito el año pasado por primera vez en 18 años, tuvo también cierto impacto en las acciones de Mitsubishi Heavy Industries, que se depreció un 0.37% al final de las negociaciones en el parqué tokiota.

El anterior intento de despegue del cohete fue en febrero

En el anterior intento, el pasado 17 de febrero, el nuevo cohete insignia de Japón no pudo realizar su vuelo inaugural después de que sus impulsores complementarios no se encendieran por lo que no llegó a despegar, aunque los motores principales de la primera fase del mismo sí se encendieron de forma correcta.

El lanzamiento del cohete H3, retrasado varias veces en los últimos años, generaba gran expectación por su peso en el programa aeroespacial nipón y la próxima generación de desarrollo espacial.

El primer vuelo del cohete estaba originalmente programado para finales de marzo de 2021, pero la fecha se retrasó alrededor de dos años debido a problemas con el motor de su primera fase LE-9, recientemente desarrollado, y por el reemplazo de piezas.

El H3, que está llamado a sustituir a los modelos H2-A y H2-B empleados por JAXA para poner en órbita satélites, es el primer cohete espacial en utilizar en su primera fase un motor (el mencionado LE-9) que funciona con un ciclo expansor, un sistema que mejora la eficiencia en el uso de combustible.

El cohete, que supone la primera renovación del vehículo insignia de lanzamiento del país en dos décadas, debe poner en órbita el satélite de observación terrestre DAICHI-3, que se utilizará para monitorizar la situación en zonas afectadas por desastres.

Japón buscaría con este nuevo modelo incrementar los pedidos de lanzamientos de satélites nacionales e internacionales gracias a la alta tasa de éxito del H2-A, que sólo falló una vez en 46 lanzamientos desde 2001.