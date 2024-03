Javier Milei asegura que le “enaltece” cuando AMLO habla sobre él

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que le enaltece que su similar mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hable sobre él.

En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para la cadena estadounidense CNN, el mandatario abanderado por el partido La Libertad Avanza comentó sobre las críticas que ha recibido por parte del mandatario de México.

“Es un halago que un ignorante como (Andrés Manuel) López Obrador hable mal de mí. Me enaltece”, declaró el también economista.

Milei agregó que en su país en la década de 1990 había un sueldo promedio de 3 mil dólares americanos, mientras que hoy dicha cifra es de 600 dólares, con lo cual los argentinos han perdido el 80% de sus ingresos y ha aumentado la cantidad de pobres en más de un 50%, debido a la política económica Kirchnerista.

¿Qué ha dicho AMLO sobre Javier Milei?

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que, tras la segunda vuelta de las elecciones argentinas que dieron la victoria a Javier Milei para llegar a la Casa Rosada, fue un “autogol” de los ciudadanos de dicha nación.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que, consideramos, no les va a ayudar (...) Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha”, mencionó AMLO en su conferencia matutina del 21 de noviembre de 2023.

Mientras que el 26 de febrero de 2024, el presidente mexicano descartó invitar a Javier Milei a nuestro país, ya que aunque ambos tienen “posturas distintas”, en ese entonces le faltaban siete meses para terminar su sexenio.

“No tengo pensado invitar ni al presidente Milei ni a ningún otro presidente. (...) Siempre con respeto a sus pueblos porque, aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, fue electo por los argentinos y nosotros respetamos y queremos mucho al pueblo de Argentina”, afirmó AMLO.

Javier Milei también habló sobre el presidente de Colombia

En su oportunidad en la entrevista con la cadena CNN, Javier Milei también criticó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien ha tenido desencuentros. “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, declaró.

Cabe recordar que Petro formó parte de la guerrilla conocida como M-19 desde los 17 años de edad. Incluso estuvo tras las rejas por año y medio antes de que el grupo firmara la paz en 1990.