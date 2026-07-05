¿Le alcanzará el tiempo a Inglaterra? Especialistas revelan cuánto tarda un futbolista en adaptarse a la altura de la CDMX

Uno de los temas de conversación para la ronda de octavos de final del Mundial 2026 es la famosa altura en la CDMX y cómo podría afectar durante el partido México vs Inglaterra y es que, aunque sabemos qué será dificil para el conjunto europeo, ¿cuánto tiempo podrían tardar los futbolistas ingleses en que su cuerpo se adapte? Los especialistas lo revelan.

Jugar a más de 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar tiene múltiples efectos en las personas que no están acostumbradas y seguramente el director tecnico Tuchel y su equipo de trabajo estarán ideando algún plan, pero esto dice la ciencia.

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¿Le alcanzará el tiempo a Inglaterra para acostumbrarse a la altura de la CDMX?

¡Atención! Los últimos reportes indican que el conjunto inglés llegará a la Ciudad de México el viernes, y teniendo en cuenta que el partido con México está programado para este domingo 5 de julio, es difícil que la selección llegue completamente adaptada a la altura. Aunque el cuerpo empieza a hacer algunos ajustes desde los primeros días, ese proceso es gradual y toma mucho más tiempo.

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De acuerdo con especialistas, una aclimatación completa puede tardar entre uno y dos meses. Es decir, unos cuantos días de entrenamiento en la capital no bastan para que el organismo se acostumbre por completo a la menor cantidad de oxígeno que hay a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Aunque ojo, estamos hablando de futbolistas profesionales, que al tener un entrenamiento de elite podrán soportar un grado de esfuerzo superior al resto; sin embargo, una buena condición física no sustituye la aclimatación, por lo que es normal que algunos jugadores sientan antes el desgaste, especialmente en un partido de alta intensidad.

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El encuentro se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, donde más de 80 mil aficionados serán testigos de uno de los partidos más esperados del Mundial. El ganador avanzará a los cuartos de final, por lo que se espera un choque de máxima intensidad entre el Tricolor y la selección inglesa.