Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, se contagió de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que su hijo Jesús Ernesto se contagió de Covid-19, pero afortunadamente no le pegó tan fuerte por su edad.

“Voy a dar un dato, se contagió Jeús Errnesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problemas, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”, repondió el presidente López Obrador en su conferencia en Palacio Nacional, al ser cuestionado por la efectividad de las vacunas contra Covid-19.

AMLO aseguró que el contagio de su hijo Jesús Ernesto es una prueba de que todas las vacunas contra Covid-19 funcionan, ya que el menor convivió con él y con su mamá sin ningún problema.

Entonces esa es una prueba, no le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero que todo esto sea para ayudar a quitar miedos temores y que ayude pues también a quitar todos esos obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad

El jefe del Ejecutivo adelantó que la próxima semana su gobierno presentará un análisis sobre la efectividad de las vacunas contra Covid-19 en el que se va a demostrar que, en general, todas ayudan.

Entonces ciencia, no conjeturas, porque se inventan cosas y luego también entran en juego asuntos políticos cuando se tratan de cuestiones de salud que deberían de ponerse por delante y la política por un lado

AMLO: aún no se contempla la tercera dosis de la vacuna

Después de revelar que su hijo Jesús Ernesto se había contagiado, AMLO dijo que su gobierno y la Secretaría de Salud aún no contemplan la aplicación de una tercera dosis de la vacuna de Covid-19 en la población mexicana.