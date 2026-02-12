PRI pide a la FGR investigar a Jesús Ramírez por presunto desvío y redes clientelares

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron que se investigue al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas , luego de que el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, lo señalara en su libro "Ni venganza ni perdón" de presuntamente utilizar recursos públicos con fines de operación política.

De acuerdo con el testimonio de Scherer, Ramírez Cuevas habría empleado un decreto relacionado con extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como un mecanismo para canalizar recursos y construir redes clientelares con fines políticos. Las afirmaciones forman parte del relato del exfuncionario, quien fue uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

PRI exige intervención de la FGR por presunto uso político de recursos públicos

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, consideró que los señalamientos ameritan una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y que Jesús Ramírez Cuevas sea citado a declarar para esclarecer los hechos.

“A ver, este señor está señalado que tiene averiguaciones, bueno, carpetas abiertas en Nueva York y en Texas. No es un asunto menor. Que lo cite a declarar la Fiscalía General de la República, que no exista impunidad ante estos señalamientos”, expresó el legislador.

Añorve subrayó que lo expuesto por Julio Scherer resulta especialmente relevante por la cercanía que tuvo con el expresidente López Obrador durante su administración.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, evitó fijar postura sobre si la FGR debe iniciar una investigación de oficio por las acusaciones hechas por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador pic.twitter.com/OA74hTuydT — Angel Gallegos (@gallegoso) February 11, 2026

Acusan presuntos vínculos con huachicol y financiamiento ilícito de campañas

El senador priista añadió que, según el libro de Scherer, Ramírez Cuevas estaría vinculado con presuntas operaciones relacionadas con el huachicol, así como con personajes como Julio y Sergio Carmona, señalados previamente por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.

“Jesús Ramírez está involucrado en el tema de la cercanía con Julio Carmona, con Sergio Carmona, en el tema del huachicol… en las campañas de gobernadores señalados ya por Julio Scherer con dinero prácticamente del crimen organizado”, sostuvo Añorve en entrevista con medios.

Morena evita pronunciarse sobre posible investigación contra Ramírez Cuevas

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, evitó fijar postura sobre si la FGR debe iniciar una investigación de oficio por las acusaciones contenidas en el libro de Scherer.

Cuestionado al respecto, Mier respondió que aún no ha leído la publicación. “Hay que leer el libro. No he tenido oportunidad de leerlo, solamente algunos trascendidos en los medios. Cuando tenga el libro lo platicamos”, señaló, evitando adelantar una valoración política o jurídica.

Las declaraciones se dieron durante la sesión ordinaria de este miércoles, en medio de un debate público sobre la obligación de las autoridades de investigar posibles delitos, incluso sin denuncia formal, cuando existen elementos suficientes.

Senado analizará cierre definitivo del salón del Hemiciclo

En otro tema, Ignacio Mier confirmó que el próximo lunes se presentará ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el informe que perfila el cierre definitivo del salón ubicado en el edificio Hemiciclo del Senado, espacio que brindaba servicios a legisladoras y que recientemente generó controversia.

“Acordamos presentar el informe el próximo lunes. Ya tengo el preliminar y todos los antecedentes. Todo apunta a que sí se va a cerrar”, indicó el legislador.