Joan Manuel Serrat se presenta este viernes 21 de octubre en el Zócalo de la CDMX en punto de las 20:00 horas para deleitar a todos los asistentes con la que sería su penúltima presentación en vivo, pues el cantante español, de 77 años, se retira de su carrera musical.

El concierto de Joan Manuel Serrat será un evento totalmente gratuito, en el que se espera la presencia de más de 150 mil asistentes, que se darán cita en el Zócalo de la CDMX para la gran presentación del cantante español.

Ante la presencia de más de 100 mil capitalinos, el Gobierno de la CDMX ha puesto en curso un operativo especial con 630 uniformados, los cuales estarán apoyados de 62 unidades oficiales, dos grúas, dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores.

¿Dónde ver el concierto de Joan Manuel Serrat en vivo?

Si no eres de la CDMX, no te preocupes, porque aún puedes ver el concierto de Joan Manuel Serrat desde el canal de YouTube oficial del Gobierno, haciendo clic en este enlace.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no desaprovechar la oportunidade deleitarse con el espectáculo de Joan Manuel Serrat, a quien ofreció un recorrido por Palacio Nacional.

Nos visitó Serrat. Estuvimos en el balcón principal del Palacio y viendo los murales de Diego Rivera. Vio a Marx “que no está muerto ni enterrado”. Si no fuera porque tengo que ir a la montaña de Guerrero, estaría en su concierto en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana. pic.twitter.com/ZAeNXQACQ9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 21, 2022

Alternativas viales por concierto de Joan Manuel Serrat

Para garantizar los trabajos de vialidad en las avenidas y calles aledañas al Zócalo capitalino, el Gobierno de la CDMX ha anticipado cortes viales en las inmediaciones al primer cuadro de ciudad.

Alternativas viales por concierto de Joan Manuel Serrat |Twitter/OVIALCDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recomienda las siguientes alternativas viales:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Eje Central Lázaro Cárdenas

La avenida José María Izazaga

La avenida Doctor Río de la Loza

El Gobierno de la CDMX también pide llegar unos minutos antes a la presentación del penúltimo concierto masivo de Joan Manuel Serrat, así como portar ropa cómoda, mantenerse hidratado y protegerse del frío o la lluvia, además de tomar en cuenta la lista de objetos NO permitidos, como:



Objetos punzocortantes

Sillas

Bultos grandes u objetos voluminosos

Envases de vidrio

Latas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Drones

Pirotecnia

Bebidas alcohólicas

Joan Manuel Serrat se presentará por última vez en territorio mexicano el próximo 23 de octubre en el Festival cervantino 2022 tras 57 años de carrera musical.