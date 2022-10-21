Joan Manuel Serrat en el Zócalo CDMX: horario y dónde ver el concierto
El cantante Joan Manuel Serrat se presenta hoy en el Zócalo de la CDMX; checa el horario, accesos y todas las recomendaciones para ver en el concierto en vivo.
Joan Manuel Serrat se presenta este viernes 21 de octubre en el Zócalo de la CDMX en punto de las 20:00 horas para deleitar a todos los asistentes con la que sería su penúltima presentación en vivo, pues el cantante español, de 77 años, se retira de su carrera musical.
El concierto de Joan Manuel Serrat será un evento totalmente gratuito, en el que se espera la presencia de más de 150 mil asistentes, que se darán cita en el Zócalo de la CDMX para la gran presentación del cantante español.
Ante la presencia de más de 100 mil capitalinos, el Gobierno de la CDMX ha puesto en curso un operativo especial con 630 uniformados, los cuales estarán apoyados de 62 unidades oficiales, dos grúas, dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores.
¿Dónde ver el concierto de Joan Manuel Serrat en vivo?
Si no eres de la CDMX, no te preocupes, porque aún puedes ver el concierto de Joan Manuel Serrat desde el canal de YouTube oficial del Gobierno, haciendo clic en este enlace.
Por su parte, a través de sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no desaprovechar la oportunidade deleitarse con el espectáculo de Joan Manuel Serrat, a quien ofreció un recorrido por Palacio Nacional.
Nos visitó Serrat. Estuvimos en el balcón principal del Palacio y viendo los murales de Diego Rivera. Vio a Marx “que no está muerto ni enterrado”. Si no fuera porque tengo que ir a la montaña de Guerrero, estaría en su concierto en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana. pic.twitter.com/ZAeNXQACQ9— Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 21, 2022
Alternativas viales por concierto de Joan Manuel Serrat
Para garantizar los trabajos de vialidad en las avenidas y calles aledañas al Zócalo capitalino, el Gobierno de la CDMX ha anticipado cortes viales en las inmediaciones al primer cuadro de ciudad.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recomienda las siguientes alternativas viales:
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- La avenida José María Izazaga
- La avenida Doctor Río de la Loza
El Gobierno de la CDMX también pide llegar unos minutos antes a la presentación del penúltimo concierto masivo de Joan Manuel Serrat, así como portar ropa cómoda, mantenerse hidratado y protegerse del frío o la lluvia, además de tomar en cuenta la lista de objetos NO permitidos, como:
- Objetos punzocortantes
- Sillas
- Bultos grandes u objetos voluminosos
- Envases de vidrio
- Latas
- Hieleras
- Aerosoles
- Rayos láser
- Drones
- Pirotecnia
- Bebidas alcohólicas
Joan Manuel Serrat se presentará por última vez en territorio mexicano el próximo 23 de octubre en el Festival cervantino 2022 tras 57 años de carrera musical.