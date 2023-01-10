Así fue como se “rompió” el protocolo durante la reunión AMLO-Biden

Las reuniones entre mandatarios suelen ser guiadas por los protocolos diplomáticos, pero durante la X Cumbre de Líderes América Latina llamó la atención el momento en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Joe Biden "rompieron" el protocolo.

Durante el lunes, AMLO recibió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, y a su esposa Jill Biden con una ceremonia de bienvenida, como marca el protocolo, se entonaron los himnos nacionales de México y Estados Unidos.

Posteriormente se tomó la foto oficial de Biden y AMLO, junto con sus esposas, quienes ofrecieron un discurso sobre los valores que tienen en común y por los que buscan seguir colaborando.

Jill anima a Biden, AMLO y a Beatriz a darse un abrazo de cuatro

Al finalizar el discurso dado por Beatriz Gutiérrez Müller, Joe Biden parece decirle algo a su esposa, quien se dirige hacia la doctora y le abre los brazos en señal de que le dará un abrazo.

Ambas mujeres se dan un abrazo, frente a la sonrisa de sus parejas y de inmediato Jill Biden se acerca a Joe para abrazarlo y sin soltar a Beatriz Gutiérrez Müller hacen un abrazo de cuatro.

|Reuters

Esta es la primera vez que los mandatarios “rompen el protocolo” y mantienen el abrazo por algunos segundos.

Después de intercambiar algunas palabras, los cuatro regresan sonrientes a sus lugares indicados por el protocolo y esperan a la señal que indica que concluyó la ceremonia.

Posteriormente, Biden y AMLO se retiran seguidos de sus esposas, Jill Biden y Beatriz Gutiérrez Müller.

Fuerza Informativa Azteca a través de Irving Pineda reportó que otro de los momentos curiosos de la Cumbre de Líderes de América del Norte fue el momento en que Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, rompió el hielo durante la primera reunión, además de la actitud fuera de cámaras del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien suele mostrarse más sonriente.