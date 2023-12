Joe Biden no buscaría reelección si Donald Trump no es su contrincante

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que no está seguro de postularse para la reelección del cargo si el magnate Donald Trump no es su contrincante para llegar a la Casa Blanca.

“Si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría. No podemos dejarle ganar”, señaló el mandatario de la Unión Americana en un evento de recaudación de fondos para su campaña electoral con miras al 2024.

Estos comentarios son realizados cuando hasta los votantes del Partido Demócrata, que postulará a Biden, están preocupados por la edad del actual presidente, quien tiene 81 años.

Joe Biden aseguró que si Trump, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, se postula para llegar a gobernar Estados Unidos, él tendría que hacer lo mismo.

“Eso espero, pero mira, él se postula y yo tengo que postularme”, aseguró ante la presunta de un reportero quien le cuestionó si dejaría de buscar la postulación en caso de que Donald Trump rechazara la candidatura.

Trump rechaza que actuaría como dictador

Donald Trump rechazó que sería un dictador en caso de llegar de nuevo a la Casa Blanca, salvo “el primer día”, después de que integrantes del Partido Demócrata advirtieran que Estados Unidos podría convertirse en una autocracia en caso de que el magnate sea presidente de nuevo.

En un evento emitido por televisión en Iowa, ayer martes, el candidato republicano tuvo que ser cuestionado en al menos dos ocasiones para negar que abusaría del poder contra sus oponentes políticos en caso de ser reelecto.

Donald Trump aseguró que desde el primer día usaría sus poderes presidenciales para cerrar la frontera sur con México y además ampliar las perforaciones para extraer petróleo.

“Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar”, expresó durante un evento de la cadena Fox News y tras ello, el público le aplaudió y lo aclamó.