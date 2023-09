VIDEO: ¿Joe Biden nuevamente desorientado? Baja del escenario sin estrechar mano de Lula da Silva

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nuevamente ha dado de qué hablar, esta vez al olvidar estrechar la mano de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva durante el lanzamiento de la Asociación por los Derechos de los trabajadores entre ambas naciones.

Pese a que los hechos se suscitaron el pasado 20 de septiembre, la bochornosa situación no ha dejado de llamar la atención del mundo entero al acentuar que Joe Biden es el presidente estadounidense más viejo de la historia y durante los últimos meses ha protagonizado situaciones similares.

¿Lula da Silva se molestó por descuido de Joe Biden?

De acuerdo con las imágenes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva no habría simpatizado con el descuido de Joe Biden, pues luego de que el funcionario estadounidense se retirará del escenario sin estrecharle la mano, este también procedió a marcharse no sin antes hacer un gesto como de “vámonos”.

Todo comenzó cuando al finalizar el evento, Biden salió del escenario antes que su homólogo; sin embargo, también tropezó con una bandera de Brasil que estaba en el lugar, por lo que tambaleó durante unos segundos.

Una vez que Lula da Silva notó que el funcionario estadounidense no iba a despedirse en tarima, este también bajo del escenario y desapareció de cuadro, al parecer, muy molesto por la situación.

🗽 Dicen los gubernamentales por la tierra de la libertad que los 80, son los nuevos 40:



QUÉ TE ⬇️⬇️ PARECE ⁉️



👁️ Como Joe Biden, durante de las negociaciones con el presidente Lula da Silva de Brasil, hace mérito a su agilidad de medio tiempo ante la 🇧🇷 y no le estrecha la… pic.twitter.com/R9JV9DFJb9 — El Necio (@ElNecio_Cuba) September 21, 2023

¡Otra más! Joe Biden cometió varios descuidos con Lula da Silva

El momento anteriormente relatado no habría sido el único que Joe Biden protagonizó con Lula da Silva, pues minutos antes, cuando el funcionario brasileño se encontraba dando su discurso, el estadounidense no logró ponerse el chícharo traductor, por lo que no comprendió completamente las palabras de su homólogo, o al menos así lo demostró.

En más de tres ocasiones el presidente de Brasil preguntó a su invitado si podía escucharlo con claridad, incógnita a la que Biden jamás respondió, pues al no poder conectar el chícharo a su oído, opto por no ponérselo, lo que también le valió una oleada de críticas.