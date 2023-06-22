Biden y Modi profundizarán en la cooperación entre EU e India

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro indio, Narendra Modi, buscarán profundizar la cooperación en materia de defensa y tecnología entre sus países durante la visita oficial del líder indio a la Casa Blanca, a pesar de la preocupación por los derechos humanos en el país asiático.

Dos días de actos oficiales cuidadosamente orquestados tuvieron sin embargo un comienzo accidentado el miércoles por la tarde, cuando Modi llegó tan tarde a una visita programada a la Fundación Nacional para la Ciencia que la esposa del presidente, Jill Biden, comenzó sin él.

Modi llegó unos 30 minutos después del inicio previsto de la visita y se disculpó con ella. Más tarde, el miércoles, Modi tiene prevista una cena privada con los Biden en la Casa Blanca y posteriormente asistirá a una cena de Estado el jueves por la noche.

Washington quiere que India sea un contrapeso estratégico a China y considera a este país una asociación fundamental. Modi por su parte pretende aumentar la influencia que India, el país más poblado del mundo con 1,400 millones de habitantes, tiene en la escena mundial.

Biden y Modi harán declaraciones y responderán a las preguntas de los periodistas el jueves, según informó la Casa Blanca. Los derechos humanos podrían ser uno de los temas de la rueda de prensa.

Entre los acuerdos empresariales previstos figuran los de inteligencia artificial (IA), computación cuántica e inversiones en India por parte de Micron Technology y otras empresas estadounidenses.

I thank @POTUS @JoeBiden and @FLOTUS @DrBiden for hosting me at the White House today. We had a great conversation on several subjects. pic.twitter.com/AUahgV6ebM — Narendra Modi (@narendramodi) June 22, 2023

India y los derechos humanos

Los compañeros demócratas de Biden presionan al Presidente para que hable de derechos humanos con Modi. Además, los defensores de los derechos humanos dijeron el miércoles que Biden debería llamar públicamente la atención sobre el historial de derechos humanos del dirigente.

Afirmaron que el enfoque de las administraciones estadounidenses de plantear cuestiones en privado con el líder indio no ha frenado lo que describieron como el deterioro de los derechos humanos en India.

"No ha funcionado", dijo Zaki Barzinji, que trabajó en la administración Obama como enlace de la Casa Blanca con las minorías religiosas, en una conferencia de prensa en Washington organizada por organizaciones interreligiosas y de derechos civiles indio-estadounidenses.