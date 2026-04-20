¿De funcionario en la 4T a narco? Detienen a Luis Miguel Garduño en EU con 11 kg de droga

¿Otra sopresa de la 4T y un funcionario? Autoridades federales de los Estados Unidos arrestaron a Luis Miguel Garduño Castañeda, quien hace a penas unos meses tomaba decisiones sobre los servicios públicos en Matamoros, terminó en manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

La detención ocurrió el pasado 5 de abril, cuando transitaba por el condado de Kenedy, Texas, con un cargamento de alrededor de 11 kg de droga.

ATRAPAN CON DROGA A DIRECTIVO DE MATAMOROS



La "Cuarta Transformación" convertida en una red de tráfico: La detención de Luis Miguel Garduño, director municipal en Matamoros, con casi 11 kilos de cocaína en Texas, no es un hecho aislado, es un síntoma.



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Así arrestaron al que fuera funcionario de la 4T

Garduño manejaba su camioneta con rumbo a Corpus Christi cuando le marcaron el alto en la garita de la Isla del Padre, al sur de Texas. Aunque el exfuncionario intentó disimular, un binomio canino de la Patrulla Fronteriza reaccionó de inmediato al acercarse al vehículo.

Tras una segunda inspección más minuciosa, los oficiales encontraron 11 kilogramos de cocaína escondidos en compartimentos del automotor, lo que provocó su detención inmediata.

"Debía dinero": la confesión del exfuncionario ante la DEA

Tras el hallazgo, agentes de la DEA tomaron el control y llevaron a Garduño a una sala de interrogatorios. Sin negar los hechos y su responsabilidad, el detenido confirmó ser el dueño de la camioneta y admitió que sabía lo que transportaba.

Según sus propias palabras, aceptó realizar el viaje porque tenía una deuda pendiente y esta era la forma de liquidarla.

Luis Miguel Garduño era funcionario público de Morena

Luis Miguel Garduño se desempeñó como director de Servicios Públicos Complementarios en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, su relación con la nómina municipal terminó oficialmente el 8 de enero de 2026.

Al tener la ciudadanía estadounidense, se mudó a Brownsville, donde se acomodó como trabajador de una agencia de autos, empleo que mantenía hasta el día de su captura en la carretera.

DETENCIÓN EN TEXAS SALPICA A GOBIERNO DE MATAMOROS; CAE DIRECTOR CON CASI 11 KILOS DE DROGA



Corpus Christi, Texas, 19 de abril de 2026.- Por Redacción



El director municipal de Matamoros, Luis Miguel Garduño Castañeda, fue detenido en un puesto de control de la Patrulla… pic.twitter.com/hUi5BdCpzL — FURIA TINTA .. (@Furia_Tinta) April 19, 2026

El Gobierno de Tamaulipas se deslinda de Luis Miguel Garduño

Ante el ruido que generó la noticia, el Gobierno de Tamaulipas no tardó en fijar una postura. A través de un comunicado, informaron que Garduño Castañeda ya no tenía ninguna relación con el estado al momento de ser detenido en Texas.

Según la versión oficial, el ahora acusado causó baja del servicio público desde los últimos meses de 2025, por lo que se deslindaron completamente de las actividades privadas o ilícitas que el exdirector hubiera realizado tras su salida.

Exfuncionario de Tamaulipas enfrentaría cargos en Estados Unidos

A pesar de su historial "institucional", Garduño ahora enfrenta cargos criminales graves en la unión americana.