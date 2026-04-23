Jorge Garralda reivindica el periodismo incómodo: “decir la verdad cueste lo que cueste”

En medio de la nueva etapa de Azteca Noticias, Jorge Garralda dejó claro que su apuesta no cambia: incomodar al poder, exhibir omisiones y, sobre todo, ayudar a la gente más allá del discurso.

Durante una entrevista por la fusión de ADN y otros espacios informativos, Garralda celebró la unión de fuerzas, pero advirtió que no se trata solo de músculo mediático, sino de una línea clara: ir por la verdad, aunque incomode.

Periodismo que no se queda en la denuncia

Para Garralda, la diferencia está en lo que ocurre después de contar una historia. Criticó los espacios que solo exponen problemas sin involucrarse en soluciones.

“Una cosa es decir que alguien necesita ayuda, y otra muy distinta es conseguirla”, dejó ver. En su visión, el periodismo debe cerrar el círculo: verificar, presionar y resolver.

Bajo esa lógica, explicó que su equipo actúa como una herramienta social que conecta a ciudadanos con soluciones reales, desde medicamentos hasta apoyo económico o intervenciones urgentes.

Señalar a la autoridad, sin rodeos

Uno de los puntos más duros de la entrevista fue su postura frente a las autoridades. Garralda cuestionó la pasividad institucional y aseguró que se ha normalizado tener que “rogar” por atención.

Su enfoque es otro: evidenciar a quienes no cumplen con su función pública y obligarlos a responder.

“Si no responden, entramos nosotros”, resumió, dejando claro que su labor no es sustituir al Estado, pero sí presionarlo hasta que actúe.

Paciencia, estrategia y presión

Garralda también explicó cómo opera dentro de esta nueva estructura informativa. Mientras otros equipos informan y analizan, él y su equipo esperan.

No por inacción, sino por estrategia: dar espacio a que la autoridad responda. Si no lo hace, entonces intervienen directamente para resolver.

Ese “tiempo de espera”, dijo, es clave para saber cuándo exigir y cuándo actuar.

Un modelo que pasó de criticado a referencia

Con más de 35 años de trayectoria, Garralda aseguró que lo que hoy se conoce como “periodismo social” antes era cuestionado.

Ahora, incluso se estudia en universidades. Pero para él, la esencia sigue siendo la misma: acercarse a la gente común y responder a necesidades reales.

Actualmente, además de su presencia en televisión, mantiene una actividad constante en redes sociales y continúa gestionando apoyos, como donaciones recientes para afectados por inundaciones en Veracruz.

Su mensaje final no deja margen de duda: en un entorno donde muchos suavizan el discurso, él insiste en lo contrario.

Decir la verdad, aunque duela.

